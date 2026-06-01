Путін розглядає 5 сценаріїв по війні в Україні: що обере очільник Кремля

Кречмаровская Наталия
Росія не може підтримувати рівномірний тиск вздовж всієї лінії фронту. Про це зазначив колишній очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, мотивація лідера РФ Володимира Путіна домовлятися — нульова, адже не вірить, що не зможе обернути ситуацію на свою користь.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Кулеба зазначив, що Путін розглядає 5 варіантів щодо війни в України:
Перший варіант — технологічний прорив — розробити якийсь новий вид зброї або спосіб її застосування, щоб переломити ситуацію на свою користь. Колись, за таким стали там КАБи, дрони на оптоволокні.
Другий варіант — це тактичний прорив.
Третій варіант — мобілізація. Мобілізувати більше людей, щоб просто завалити українські позиції російськими тілами і потроху віджимати наші позиції, пояснив Кулеба.
Четвертий варіант — відкрити новий театр воєнних дій — розпочати чергову спеціальну військову операцію, наприклад, проти Вірменії чи країн Балтії. Відволікти увагу росіян і змусити повірити в те, що перемога точно близька, тільки в іншому місці, зазначив ексглава МЗС.
П'ятий варіант — погроза ядерною зброєю.
