Путин рассматривает 5 сценариев по войне в Украине: что выберет глава Кремля
НОВОСТИ

Путин рассматривает 5 сценариев по войне в Украине: что выберет глава Кремля

Экс-глава МИД Кулеба рассказал, какие сценарии по войне в Украине рассматривает лидер РФ Путин

1 июня 2026, 20:37
Кречмаровская Наталия

Россия не может поддерживать равномерное давление вдоль всей линии фронта. Об этом отметил бывший глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, мотивация лидера РФ Владимира Путина договариваться – нулевая, ведь не верит, что не сможет обратить ситуацию в свою пользу.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Кулеба отметил, что Путин рассматривает 5 вариантов по войне в Украине:

Первый вариант – технологический прорыв – разработать какой-то новый вид оружия или способ его применения, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Когда-то, за таким стали там КАБы, дроны на оптоволокне.

Второй вариант – это тактический прорыв.

Третий вариант – мобилизация. Мобилизовать больше людей, чтобы просто завалить украинские позиции российскими телами и понемногу отжимать наши позиции, объяснил Кулеба.

Четвертый вариант – открыть новый театр военных действий – начать очередную специальную военную операцию, например, против Армении или стран Балтии. Отвлечь внимание россиян и заставить поверить в то, что победа точно близка, только в другом месте, отметил экс-глава МИД.

Пятый вариант – угроза ядерного оружия.

"На самом деле ни один из этих вариантов не гарантирует ему результата. И он это знает. Ну, все-таки уже четыре года какие-то уроки уже изучены. Самый дешевый вариант — мясные штурмы, поэтому и все больше разговоров о скрытой мобилизации. Забросаем, задавим, задушим. Мясные штурмы и вдобавок дроново-ракетные удары по Украине. Вот собственно между чем он выбирает”, — подытожил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Путин отложил массированные удары по Киеву.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YXTwI2_24o8
