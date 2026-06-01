Путин рассматривает 5 сценариев по войне в Украине: что выберет глава Кремля

Кречмаровская Наталия
Россия не может поддерживать равномерное давление вдоль всей линии фронта. Об этом отметил бывший глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, мотивация лидера РФ Владимира Путина договариваться – нулевая, ведь не верит, что не сможет обратить ситуацию в свою пользу.
Кулеба отметил, что Путин рассматривает 5 вариантов по войне в Украине:
Первый вариант – технологический прорыв – разработать какой-то новый вид оружия или способ его применения, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Когда-то, за таким стали там КАБы, дроны на оптоволокне.
Второй вариант – это тактический прорыв.
Третий вариант – мобилизация. Мобилизовать больше людей, чтобы просто завалить украинские позиции российскими телами и понемногу отжимать наши позиции, объяснил Кулеба.
Четвертый вариант – открыть новый театр военных действий – начать очередную специальную военную операцию, например, против Армении или стран Балтии. Отвлечь внимание россиян и заставить поверить в то, что победа точно близка, только в другом месте, отметил экс-глава МИД.
Пятый вариант – угроза ядерного оружия.
