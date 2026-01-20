Путін різко змінив тактику ударів по Україні: озвучено тривожне застереження

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу на зміни в тактиці ударів Росії та наголосив, що про це важливо повідомляти міжнародним партнерам. Про це український лідер розповів у коментарі для ЗМІ, підкресливши, що військові отримали чітке доручення: терміново налагодити контакти з союзниками, зокрема зі Сполученими Штатами, і детально інформувати їх про нові підходи ворога у завданні ударів.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, основна загроза від Росії зараз спрямована на енергетичну інфраструктуру України. Президент наголосив, що ворог намагається максимально вражати об’єкти, які забезпечують постачання електроенергії, тепла та води населенню. За словами Зеленського, частина ракет, використаних у недавньому ударі, була виготовлена вже цього року, що свідчить про активне оновлення озброєння окупантів та підготовку до масштабних атак.

Раніше глава держави детально описував ситуацію після ударів РФ по енергетиці. Найскладніше наразі у Києві, де багато житлових будинків залишилися без електропостачання, тепла та води. Зеленський підкреслив, що важливо, щоб світ не ігнорував ці факти. Він зазначив, що Росія не може стояти на рівних із цивілізованими країнами, доки її стратегія полягає лише у насильстві та руйнуванні.

Президент закликав усіх українських посадовців – від центральної влади до обласних та місцевих адміністрацій, а також працівників енергетичних компаній – залишатися на місцях, працювати з громадами і робити все можливе для стабілізації ситуації. Він наголосив, що спільна робота та оперативне реагування на нові загрози допоможуть мінімізувати наслідки атак і забезпечити безпеку громадян.

Як вже писали "Коментарі", російська ракета "Циркон", застосована проти України, пролетіла над Вінницькою областю та влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Про це в коментарі УНІАН повідомив Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил України.