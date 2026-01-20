logo

Путин резко изменил тактику ударов по Украине: озвучена тревожная оговорка
НОВОСТИ

Путин резко изменил тактику ударов по Украине: озвучена тревожная оговорка

Военным приказано срочно установить контакт с партнерами и предоставить им полную информацию об изменении тактики российских ударов

20 января 2026, 12:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на изменения в тактике ударов России и подчеркнул, что об этом важно сообщать международным партнерам. Об этом украинский лидер рассказал в комментарии для СМИ, подчеркнув, что военные получили четкое поручение: срочно наладить контакты с союзниками, в частности, с Соединенными Штатами, и подробно информировать их о новых подходах врага в нанесении ударов.

Путин резко изменил тактику ударов по Украине: озвучена тревожная оговорка

Фото: из открытых источников

В частности, основная угроза России сейчас направлена на энергетическую инфраструктуру Украины. Президент подчеркнул, что враг пытается максимально поражать объекты, обеспечивающие поставку электроэнергии, тепла и воды населению. По словам Зеленского, часть ракет, использованных в недавнем ударе, была изготовлена уже в этом году, что свидетельствует об активном обновлении вооружения окупантов и подготовке к масштабным атакам.

Ранее глава государства подробно описывал ситуацию после ударов РФ по энергетике. Сложнее всего сейчас в Киеве, где многие жилые дома остались без электроснабжения, тепла и воды. Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы мир не игнорировал эти факты. Он отметил, что Россия не может стоять на равных с цивилизованными странами, пока ее стратегия только в насилии и разрушении.

Президент призвал всех украинских чиновников – от центральной власти до областных и местных администраций, а также работников энергетических компаний – оставаться на местах, работать с общинами и делать все возможное для стабилизации ситуации. Он подчеркнул, что совместная работа и оперативное реагирование на новые угрозы помогут минимизировать последствия атак и обеспечить безопасность граждан.

Как уже писали "Комментарии", российская ракета "Циркон", примененная против Украины, пролетела над Винницкой областью и попала в объект критической инфраструктуры. Об этом в комментарии сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины.



