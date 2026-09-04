Путін різко змінив риторику по війні в Україні: що відомо про справжні плани лідера РФ

Російський лідер Володимир Путін несподівано заявив про необхідність домовлятися щодо завершення війни насамперед Росії та Україні.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Публіцист та журналіст Віталій Портников пояснив, чим продиктована така зміна риторики та що насправді замислив Путін. За його словами, РФ потрібні реальні перемовини із залученням Сполучених Штатів. Російський лідер фактично запросив спецпредставників Трампа до Москви.

“Це означало, що йому потрібно було тягти час, щоб не нарватися на нові серйозні санкції від Трампа. Зараз це теж, до речі, тема номер один, тому що йому потрібно, щоб американський конгрес не ухвалив рішення про нові санкції проти Росії. Щоб Трамп цей закон не підписав і щоб він їм не скористався. Саме тому у нього (Путіна, — ред.) є стимул говорити про перемовини”, — пояснив експерт.

За його словами, також може вважати, що питання не необхідності потягнути час, а в тому, що потрібно про щось домовитися, щоб зупинити удари по Росії.

“І мені здається, що зараз от ми можемо в дещо іншому, більш цікавому, ключі подивитися на візит директора ЦРУ до Москви. Спочатку ми побачили, як росіяни намагаються його ніби не помітити. Трамп назвати буденним та рутинним, але ланцюжок одразу почав складатися зовсім по-іншому. Після того зустріч з лідерами Китаю та Індії. І по суті ми маємо за тиждень після візиту голови ЦРУ вихід Путіна на певну перемовну позицію, де він, в принципі, визнає Україну суб'єктом. Хоча раніше він взагалі говорив, що Україна не суб'єктна і треба говорити з покровителями з ЄС та Сполучених Штатів”, — резюмував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка заява Путіна показала його страх.



