Путин резко изменил риторику по войне в Украине: что известно о настоящих планах лидера РФ

Российский лидер Владимир Путин неожиданно заявил о необходимости договариваться о завершении войны, прежде всего, России и Украине.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Публицист и журналист Виталий Портников объяснил, чем продиктовано такое изменение риторики и что задумал Путин. По его словам, РФ требуются реальные переговоры с привлечением Соединенных Штатов. Российский лидер фактически пригласил спецпредставителей Трампа в Москву.

"Это означало, что ему нужно было тянуть время, чтобы не нарваться на новые серьезные санкции от Трампа. Сейчас это тоже, кстати, тема номер один, потому что ему нужно, чтобы американский конгресс не принял решения о новых санкциях против России. Чтобы Трамп этот закон не подписал и чтобы он им не воспользовался. Именно поэтому у него (Путина — ред.) есть стимул говорить о переговорах”, — объяснил эксперт.

По его словам, также может считать, что вопрос не нужно потянуть время, а в том, что нужно о чем-то договориться, чтобы остановить удары по России.

"И мне кажется, что сейчас вот мы можем в несколько ином, более интересном, ключе посмотреть на визит директора ЦРУ в Москву. Сначала мы увидели, как россияне пытаются его вроде бы не заметить. Трамп назвать обыденным и рутинным, но цепочка сразу начала складываться совсем по-другому. После этого встреча с лидерами Китая и Индии. И по сути мы имеем через неделю после визита главы ЦРУ выход Путина на определенную переговорную позицию, где он, в принципе, признает Украину субъектом. Хотя раньше он вообще говорил, что Украина не субъектная и нужно говорить с покровителями из ЕС и Соединенных Штатов”, — резюмировал эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое заявление Путина показало его страх.



