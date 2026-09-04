Ця заява показала страх Путіна: хто насправді керує лідером РФ

Лідер Росії Володимир Путін різко змінив тон заяв про війну та переговори. З одного боку — погрози та різки висловлювання, з іншого — готовність говорити з Україною.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи останні виступи Путіна, зазначив, що риторика змінилася після зустрічей із керівництвом Китаю та Індії. За його словами, зміна стала помітною після форуму Шанхайської організації співробітництва, де Путін виступив на пресконференції. Російські державні медіа заздалегідь повідомляли про його "серйозні заяви”, що, на думку журналіста, свідчило про спеціально підготовлений публічний виступ.

Після цього Путін виступив і на Східному економічному форумі у Владивостоці. Там, як зазначає Портников, поруч із погрозами та демонстрацією готовності продовжувати війну з’явилися слова про необхідність переговорів.

Ключ до цієї зміни журналіст бачить у контактах Путіна із Сі Цзіньпіном.

Портников наголосив, що Китай є не лише головним економічним партнером Росії, а фактично її основним зовнішнім спонсором. Саме тому можливий сигнал із Пекіна про небажаність затяжної війни без результату може серйозно впливати на Кремль.

“Китай зацікавлений у послабленні Росії, але Китай не зацікавлений у зруйнованій Росії. Йому потрібний сателіт з найбільшим запасом ядерної зброї, а не держава, яка не здатна контролювати власні озброєння, і в якій відбувається боротьба всіх з усіма. А саме такою, як правило, Росія виглядає після програних війн чи після серйозних економічних і кризових проблем у суспільстві”, — заявив Портников.

На його думку, Пекін може дедалі більше вимагати від Кремля завершення війни, якщо українські удари по російській інфраструктурі ставатимуть результативнішими.

“Чим більш результативними будуть удари української армії по російській інфраструктурі, нафтогазовій, військовій, портовій, тим більш вимогливим буде Китай до Росії. Саме в знищенні російської економіки сутність зміни можливої китайської позиції”, — переконаний публіцист.

Отже, він пов’язує можливу зміну тональності Путіна не стільки з його готовністю поступатися Україні, скільки з посиленням залежності Кремля від Китаю та економічними наслідками війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який ультиматум Путін поставив Зеленському.



