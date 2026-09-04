Это заявление показало страх Путина: кто на самом деле руководит лидером РФ

Лидер России Владимир Путин резко изменил тон заявлений о войне и переговорах. С одной стороны – угрозы и резки высказывания, с другой – готовность говорить с Украиной.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист и публицист Виталий Портников, анализируя последние выступления Путина, отметил, что риторика сменилась после встреч с руководством Китая и Индии. По его словам, изменение стало заметно после форума Шанхайской организации сотрудничества, где Путин выступил на пресс-конференции. Российские государственные медиа заранее сообщали о его "серьезных заявлениях", что, по мнению журналиста, свидетельствовало о специально подготовленном публичном выступлении.

После этого Путин выступил и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Там, как указывает Портников, наряду с угрозами и демонстрацией готовности продолжать войну появились слова о необходимости переговоров.

Ключ к этому изменению журналист видит в контактах Путина с Си Цзиньпином.

Портников подчеркнул, что Китай является не только главным экономическим партнером России, но фактически ее основным внешним спонсором. Поэтому возможный сигнал из Пекина о нежелательности затяжной войны без результата может серьезно влиять на Кремль.

"Китай заинтересован в ослаблении России, но Китай не заинтересован в разрушенной России. Ему нужен сателлит с наибольшим запасом ядерного оружия, а не государство, которое не способно контролировать собственные вооружения, и в котором происходит борьба всех со всеми. А именно такова, как правило, Россия выглядит после проигранных войн или после серьезных экономических и кризисных проблем в обществе”, — заявил Портников.

По его мнению, Пекин может все больше требовать от Кремля завершения войны, если украинские удары по российской инфраструктуре станут более результативными.

"Чем результативнее будут удары украинской армии по российской инфраструктуре, нефтегазовой, военной, портовой, тем более требовательным будет Китай в Россию. Именно в уничтожении российской экономики сущность изменения возможной китайской позиции", — убежден публицист.

Следовательно, он связывает возможное изменение тональности Путина не столько с его готовностью уступать Украине, сколько с усилением зависимости Кремля от Китая и экономическими последствиями войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой ультиматум Путин поставил Зеленскому.



