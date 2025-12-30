logo_ukra

Путін рік тягнув час: чи справді Росія остаточно виходить з переговорного процесу
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін рік тягнув час: чи справді Росія остаточно виходить з переговорного процесу

Майже за рік активного переговорного процесу, ініційованого США, ми чули різні відмовки, схоже тепер у Путіна увірвався терпець

30 грудня 2025, 10:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Стає всім остаточно зрозуміло, що росіяни вирішили зіскочити з мирного переговорного процесу, під приводом того, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції російського диктатора Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція". Це офіційна заява МЗС РФ. Про це розповіла політолог Олександа Ришметдилова.

Путін рік тягнув час: чи справді Росія остаточно виходить з переговорного процесу

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, що Росії не треба приводів для "перегляду переговорної позиції". Бо притомної і, навіть, непритомної позиції щодо мирного руху у них нема, і не було. 

"Майже за рік активного переговорного процесу, ініційованого США, ми чули різні відмовки: від того, що це, мовляв, норм вести переговори і війну одночасно (це була зава Мединского у Стамбулі у відповідь на пропозицію перемирʼя після переговорів у Джиді) до вимог виборів, на час яких РФ теж не збирається зупиняти вогонь, окрім одного дня голосування, що звучить як відверта маячня", – зазначила експерт. 

Вона зауважує, тепер от така заява, по суті, погроза і далі атакувати обʼєкти цивільної інфраструктури. Таке от підтвердження прагнення "відбудови" України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь.

За словами Лаврова, якого цитують російські пропагандисти, у ніч на 29 грудня Збройні сили України нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ. 

Глава МЗС РФ повідомив про нібито знищення 91 безпілотника. Разом з тим, пригрозив, що "безрозсудні дії України" матимуть наслідки. Лавров стверджує, що "об’єкти для ударів уже визначені, як і час їх нанесення".

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Він сказав, що на нього напали": Трамп заступився за Путіна.




