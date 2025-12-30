Путін рік тягнув час: чи справді Росія остаточно виходить з переговорного процесу

Стає всім остаточно зрозуміло, що росіяни вирішили зіскочити з мирного переговорного процесу, під приводом того, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції російського диктатора Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція". Це офіційна заява МЗС РФ. Про це розповіла політолог Олександа Ришметдилова.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, що Росії не треба приводів для "перегляду переговорної позиції". Бо притомної і, навіть, непритомної позиції щодо мирного руху у них нема, і не було.

"Майже за рік активного переговорного процесу, ініційованого США, ми чули різні відмовки: від того, що це, мовляв, норм вести переговори і війну одночасно (це була зава Мединского у Стамбулі у відповідь на пропозицію перемирʼя після переговорів у Джиді) до вимог виборів, на час яких РФ теж не збирається зупиняти вогонь, окрім одного дня голосування, що звучить як відверта маячня", – зазначила експерт.

Вона зауважує, тепер от така заява, по суті, погроза і далі атакувати обʼєкти цивільної інфраструктури. Таке от підтвердження прагнення "відбудови" України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь.

За словами Лаврова, якого цитують російські пропагандисти, у ніч на 29 грудня Збройні сили України нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ.

Глава МЗС РФ повідомив про нібито знищення 91 безпілотника. Разом з тим, пригрозив, що "безрозсудні дії України" матимуть наслідки. Лавров стверджує, що "об’єкти для ударів уже визначені, як і час їх нанесення".

