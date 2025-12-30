Путин год тянул время: действительно ли Россия окончательно выходит из переговорного процесса

Становится всем окончательно понятно, что россияне решили соскочить с мирного переговорного процесса, под предлогом того, что Украина якобы в ночь на понедельник наносила удар по резиденции российского диктатора Путина, из-за чего будет "пересмотрена переговорная позиция". Это официальное заявление МИД РФ. Об этом рассказала политолог Александра Ришметдилова.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что России не нужны поводы для "пересмотра переговорной позиции". Потому что сознательной и даже обморочной позиции относительно мирного движения у них нет, и не было.

"Почти через год активного переговорного процесса, инициированного США, мы слышали разные отговорки: от того, что это, мол, норм вести переговоры и войну одновременно (это была зава Мединского в Стамбуле в ответ на предложение перемирия после переговоров в Джиде) до требований выборов, на время которых РФ тоже не собирается остановить в бред", – отметила эксперт.

Она отмечает, теперь вот такое заявление, по сути, угроза и дальше атаковать объекты гражданской инфраструктуры. Таково подтверждение стремления "восстановления" Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — глава российского МИД Сергей Лавров заявил о якобы атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина. При этом он пригрозил Украине ответными ударами.

По словам Лаврова, цитируемого российскими пропагандистами, в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области РФ.

Глава МИД РФ сообщил о якобы уничтожении 91 беспилотника. Вместе с тем, пригрозил, что "безрассудные действия Украины" будут иметь последствия. Лавров утверждает, что "объекты для ударов уже определены, как и время их нанесения".

Также издание "Комментарии" сообщало – "Он сказал, что на него напали": Трамп вступился за Путина.



