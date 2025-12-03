Путін прямо погрожує відрізати Україну від моря: озвучено вкрай важливий нюанс

На сьогодні Російська Федерація не має реальної спроможності ізолювати Україну від Чорного моря ні сухопутним шляхом, ні морським. Будь-які заяви Москви про подібні плани поки що залишаються деклараціями, а не конкретними діями, заявив капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник керівника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, найпотужніші бойові кораблі Росії наразі перебувають у портах Новоросійська.

"З початку війни вони втратили близько третини свого бойового потенціалу. Якщо якийсь із кораблів буде активізовано, він фактично стане легкою ціллю для наших дронів, які вже здобули високий рівень майстерності у морських операціях. Більшість таких суден може бути знищена в північно-західній частині Чорного моря", – підкреслив Риженко.

Він також прокоментував удари України по танкерах, зазначивши, що йдеться не про секретний флот РФ, а про комерційні судна різних країн.

"Сучасна морська економіка глобалізована: власник судна може бути з однієї країни, прапор – іншої, оператор – третьої, екіпаж – четвертої, а вантаж – п’ятої. Таким чином, у подібних операціях потрібне серйозне юридичне та правове супроводження, а також відповідний мандат від Сил безпеки. Інакше виникають питання, наприклад, у Туреччини", – додав експерт.

