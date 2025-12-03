logo_ukra

BTC/USD

93013

ETH/USD

3073.29

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін прямо погрожує відрізати Україну від моря: озвучено вкрай важливий нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін прямо погрожує відрізати Україну від моря: озвучено вкрай важливий нюанс

Росія розмістила бойові кораблі в портах Новоросійська

3 грудня 2025, 14:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На сьогодні Російська Федерація не має реальної спроможності ізолювати Україну від Чорного моря ні сухопутним шляхом, ні морським. Будь-які заяви Москви про подібні плани поки що залишаються деклараціями, а не конкретними діями, заявив капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник керівника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Путін прямо погрожує відрізати Україну від моря: озвучено вкрай важливий нюанс

Фото: з відкритих джерел

За його словами, найпотужніші бойові кораблі Росії наразі перебувають у портах Новоросійська.

"З початку війни вони втратили близько третини свого бойового потенціалу. Якщо якийсь із кораблів буде активізовано, він фактично стане легкою ціллю для наших дронів, які вже здобули високий рівень майстерності у морських операціях. Більшість таких суден може бути знищена в північно-західній частині Чорного моря", – підкреслив Риженко. 

Він також прокоментував удари України по танкерах, зазначивши, що йдеться не про секретний флот РФ, а про комерційні судна різних країн.

"Сучасна морська економіка глобалізована: власник судна може бути з однієї країни, прапор – іншої, оператор – третьої, екіпаж – четвертої, а вантаж – п’ятої. Таким чином, у подібних операціях потрібне серйозне юридичне та правове супроводження, а також відповідний мандат від Сил безпеки. Інакше виникають питання, наприклад, у Туреччини", – додав експерт. 

Як вже писали "Коментарі", 2 грудня 2025 року в Москві відбулася зустріч між американським спецпосланцем Стівом Віткоффом та президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори тривали близько п'яти годин, але обидві сторони вирішили не розголошувати подробиці цієї зустрічі. Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що важливим аспектом цієї зустрічі стало те, що для переговорів був залучений перекладач. Це може свідчити про ініціативу американської сторони, яка прагнула забезпечити точність і прозорість комунікації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини