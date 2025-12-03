Путин прямо угрожает отрезать Украину от моря: озвучен крайне важный нюанс

На сегодняшний день у Российской Федерации нет реальной способности изолировать Украину от Черного моря ни сухопутным путем, ни морским. Какие-либо заявления Москвы о подобных планах пока остаются декларациями, а не конкретными действиями, заявил капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель руководителя штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Фото: из открытых источников

По его словам, самые мощные боевые корабли России находятся в портах Новороссийска.

"С начала войны они потеряли около трети своего боевого потенциала. Если какой-нибудь из кораблей будет активизирован, он фактически станет легкой целью для наших дронов, которые уже получили высокий уровень мастерства в морских операциях. Большинство таких судов могут быть уничтожены в северо-западной части Черного моря", – подчеркнул Рыженко.

Он также прокомментировал удары Украины по танкерам, отметив, что речь идет не о секретном флоте РФ, а о коммерческих судах разных стран.

"Современная морская экономика глобализирована: владелец судна может быть из одной страны, флаг – другой, оператор – третьей, экипаж – четвертой, а груз – пятой. Таким образом, в подобных операциях требовалось серьезное юридическое и правовое сопровождение, а также соответствующий мандат от Сил безопасности. Иначе возникают вопросы, например, у Турции", – добавил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", 2 декабря 2025 года в Москве состоялась встреча между американским спецпосланником Стивом Виткоффом и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продолжались около пяти часов, но обе стороны решили не разглашать подробности этой встречи. Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что важнейшим аспектом этой встречи стало то, что для переговоров был привлечен переводчик. Это может свидетельствовать об инициативе американской стороны, стремившейся обеспечить точность и прозрачность коммуникации.