Путін прямо погрожує буферною зоною: озвучено термінове попередження про задум диктатора

Попри заяви Кремля про наміри створити так звані буферні зони вздовж українського кордону, російська армія наразі не має достатнього військового потенціалу для реалізації таких планів. Таку думку в ефірі телеканалу Київ24 висловив військовий журналіст Владислав Селезньов.

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За його словами, ще навесні 2024 року російське керівництво оголосило про намір розширити наступальні дії на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Проте, попри значну чисельність особового складу, окупаційним військам так і не вдалося прорвати українську оборону та досягти поставлених стратегічних цілей.

"Ще у травні 2024 року Кремль заявляв про намір просунутися на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині, але російські війська так і не змогли подолати українську оборону. Навіть залучення близько 720 тисяч військових не дало РФ змоги кардинально змінити ситуацію на ключових ділянках фронту", — зазначив Селезньов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія не відмовилася від планів створення буферної зони на півночі України. За його оцінкою, окупанти також прагнуть активізувати бойові дії в Запорізькій та Дніпропетровській областях і продовжують спроби повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Наприкінці червня Сирський попереджав, що російське командування може розглядати можливість відкриття нового напрямку наступу на Чернігівщину з території Брянської області. Серед потенційних сценаріїв також не виключається використання території Білорусі.

Водночас головнокомандувач вважає малоймовірним, що режим Олександра Лукашенка погодиться безпосередньо втягнутися у нову наступальну операцію. Попри це українське військове командування аналізує всі можливі ризики та готується до різних варіантів розвитку подій.

На думку Сирського, відкриття додаткового фронту могло б стати для Кремля способом змусити Україну перекинути резерви з найбільш важливих напрямків, де нині тривають найінтенсивніші бойові дії.

Портал "Коментарі" вже писав, що масовані ракетні та дронові атаки Росії по українських містах не свідчать про військову перевагу Кремля, а навпаки демонструють його роздратування через успіхи української армії. Таку оцінку дав генерал британської армії у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі сер Річард Ширрефф.