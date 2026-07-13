"Король остаточно виявився голим": на Заході нещадно принизили варварські удари Путіна



















Масовані ракетні та дронові атаки Росії по українських містах не свідчать про військову перевагу Кремля, а навпаки демонструють його роздратування через успіхи української армії. Таку оцінку дав генерал британської армії у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі сер Річард Ширрефф.

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За словами військового, останні удари по цивільній інфраструктурі є спробою Москви компенсувати власні провали на полі бою. Він наголосив, що Росія дедалі частіше використовує тактику залякування мирного населення після того, як українські сили завдали серії успішних ударів по її військових і логістичних об'єктах.

"Росія зриває злість через те, що була принижена і продовжує зазнавати принижень від України", – зазначив Ширрефф.

Він переконаний, що ефективні атаки України по нафтовій інфраструктурі, складах і транспортних маршрутах свідчать про суттєве ослаблення російської системи протиповітряної оборони.

"Українці настільки послабили російську систему протиповітряної оборони, що можуть практично на власний розсуд знищувати російські військові спроможності", – наголосив генерал.

Окремо Ширрефф звернув увагу на ситуацію в окупованому Криму. На його думку, Україна системно руйнує логістичні ланцюги, які забезпечують російське угруповання на півострові.

"Ми бачимо, як поступово ізолюється Крим, а також надзвичайні успіхи України у перериванні логістичних маршрутів, що ведуть на півострів", – сказав він.

Британський генерал вважає, що терористичні удари Кремля не здатні змусити українців поступитися. Навпаки, такі дії лише зміцнюють їхню рішучість продовжувати боротьбу. Також Ширрефф закликав західних союзників уважніше вивчати український досвід ведення сучасної війни. На його переконання, саме українська армія сьогодні демонструє найефективніші підходи до протидії російській агресії, а партнерам варто переймати ці напрацювання.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військовий об'єкт, що створює додаткові загрози ядерній безпеці. Про це повідомило Головне управління розвідки України.