"Король окончательно оказался голым": на Западе беспощадно унизили варварские удары Путина



















Массированные ракетные и дроновые атаки России по украинским городам не свидетельствуют о военном превосходстве Кремля, а наоборот демонстрируют его раздражение из-за успехов украинской армии. Такую оценку дал генерал британской армии в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе сэр Ричард Ширрефф.

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По словам военного, последние удары по гражданской инфраструктуре являются попыткой Москвы компенсировать свои провалы на поле боя. Он подчеркнул, что Россия все чаще использует тактику устрашения мирного населения после того, как украинские силы нанесли серию успешных ударов по ее военным и логистическим объектам.

"Россия срывает злобу из-за того, что была унижена и продолжает испытывать унижения от Украины", – отметил Ширрефф.

Он убежден, что эффективные атаки Украины по нефтяной инфраструктуре, складам и транспортным маршрутам свидетельствуют о существенном ослаблении российской системы противовоздушной обороны.

"Украинцы настолько ослабили российскую систему противовоздушной обороны, что могут практически по своему усмотрению уничтожать российские военные способности", — подчеркнул генерал.

Отдельно Ширрефф обратил внимание на ситуацию в оккупированном Крыму. По его мнению, Украина системно разрушает логистические цепи, обеспечивающие российскую группировку на полуострове.

"Мы видим, как постепенно изолируется Крым, а также чрезвычайные успехи Украины в прерывании логистических маршрутов, ведущих на полуостров", – сказал он.

Британский генерал считает, что террористические удары Кремля не способны заставить украинцев уступить. Напротив, подобные действия лишь укрепляют их решимость продолжать борьбу. Также Ширрефф призвал западных союзников более внимательно изучать украинский опыт ведения современной войны. По его убеждению, именно украинская армия сегодня демонстрирует самые эффективные подходы к противодействию российской агрессии, а партнерам следует перенимать эти наработки.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как военный объект, создающий дополнительные угрозы ядерной безопасности. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.