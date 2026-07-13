logo

BTC/USD

62831

ETH/USD

1777.99

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Король окончательно оказался голым": на Западе беспощадно унизили варварские удары Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

"Король окончательно оказался голым": на Западе беспощадно унизили варварские удары Путина

Сэр Ричард Ширрефф заявил, что атаки Кремля являются реакцией на унизительные неудачи на фронте, а украинская армия уже смогла существенно ослабить российскую ПВО и изолировать Крым

13 июля 2026, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Массированные ракетные и дроновые атаки России по украинским городам не свидетельствуют о военном превосходстве Кремля, а наоборот демонстрируют его раздражение из-за успехов украинской армии. Такую оценку дал генерал британской армии в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе сэр Ричард Ширрефф.

"Король окончательно оказался голым": на Западе беспощадно унизили варварские удары Путина

Фото: из открытых источников

По словам военного, последние удары по гражданской инфраструктуре являются попыткой Москвы компенсировать свои провалы на поле боя. Он подчеркнул, что Россия все чаще использует тактику устрашения мирного населения после того, как украинские силы нанесли серию успешных ударов по ее военным и логистическим объектам.

"Россия срывает злобу из-за того, что была унижена и продолжает испытывать унижения от Украины", – отметил Ширрефф.

Он убежден, что эффективные атаки Украины по нефтяной инфраструктуре, складам и транспортным маршрутам свидетельствуют о существенном ослаблении российской системы противовоздушной обороны.

"Украинцы настолько ослабили российскую систему противовоздушной обороны, что могут практически по своему усмотрению уничтожать российские военные способности", — подчеркнул генерал.

Отдельно Ширрефф обратил внимание на ситуацию в оккупированном Крыму. По его мнению, Украина системно разрушает логистические цепи, обеспечивающие российскую группировку на полуострове.

"Мы видим, как постепенно изолируется Крым, а также чрезвычайные успехи Украины в прерывании логистических маршрутов, ведущих на полуостров", – сказал он.

Британский генерал считает, что террористические удары Кремля не способны заставить украинцев уступить. Напротив, подобные действия лишь укрепляют их решимость продолжать борьбу. Также Ширрефф призвал западных союзников более внимательно изучать украинский опыт ведения современной войны. По его убеждению, именно украинская армия сегодня демонстрирует самые эффективные подходы к противодействию российской агрессии, а партнерам следует перенимать эти наработки.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как военный объект, создающий дополнительные угрозы ядерной безопасности. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/Qg38nomCg2E
Теги:

Новости

Все новости