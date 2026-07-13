Росія продовжує використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військовий об'єкт, що створює додаткові загрози ядерній безпеці. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

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За даними ГУР, російські війська розмістили військову техніку безпосередньо в машинних залах 1, 2, 5 і 6 енергоблоків ЗАЕС. У підвалах та захисних спорудах станції окупанти облаштували склади боєприпасів, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні позиції та ракетні комплекси. Крім того, озброєння і техніку зберігають під технічними переходами між енергоблоками.

Розвідка також повідомляє, що на території станції росіяни розгортають пункти управління ударними безпілотниками типу "Гєрбєра-Сікер" і "Гєрань-Сікер". До цих робіт, за інформацією відомства, залучають працівників із російської спеціальної економічної зони "Алабуга", серед яких є й неповнолітні.

Окрім цього, окупанти мінують окремі технічні приміщення поблизу колишнього Каховського водосховища. На території ЗАЕС постійно перебуває близько 1,5 тисячі військовослужбовців Росгвардії.

У ГУР наголосили, що експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до всіх об'єктів станції.

"Перевірки проводяться за заздалегідь погодженими планом і маршрутом, що суттєво ускладнює або унеможливлює об'єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС", – зазначили в розвідці.

Додаткову небезпеку становить критичний стан системи електроживлення. Якщо до окупації станція була під'єднана до десяти зовнішніх ліній електропередач, то нині функціонує лише одна. За даними ГУР, 3 липня 2026 року на ЗАЕС стався вже 21-й повний блекаут від початку повномасштабної війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що припинення бойових дій без надійних міжнародних гарантій безпеки не обов'язково означатиме настання тривалого миру. Навпаки, такий розвиток подій здатний створити стратегічні переваги для Росії та поставити Україну у більш вразливе становище. Таку думку висловив російський опозиційний юрист і блогер Марк Фейгін.