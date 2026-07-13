Россия продолжает использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в качестве военного объекта, создающего дополнительные угрозы ядерной безопасности. Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

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По данным ГУР, российские войска разместили военную технику непосредственно в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков ЗАЭС. В подвалах и защитных сооружениях станции оккупанты обустроили склады боеприпасов, а на крышах реакторных отделений установили пулеметные позиции и ракетные комплексы. Не считая того, вооружение и технику хранят под техническими переходами меж энергоблоками.

Разведка также сообщает, что на территории станции россияне разворачивают пункты управления ударными беспилотниками типа Гербера-Сикер и Герань-Сикер. В эти работы, по информации ведомства, привлекают работников из российской специальной экономической зоны "Алабуга", среди которых есть и несовершеннолетние.

Кроме этого, оккупанты минуют отдельные технические помещения вблизи бывшего Каховского водохранилища. На территории ЗАЭС постоянно находится около 1,5 тысяч военнослужащих Росгвардии.

В ГУР подчеркнули, что эксперты МАГАТЭ не имеют полного доступа ко всем объектам станции.

"Проверки проводятся по заранее согласованному плану и маршруту, что существенно усложняет или делает невозможным объективную оценку ситуации на ЗАЭС", – отметили в разведке.

Дополнительную опасность представляет критическое состояние электропитания. Если к оккупации станция была подключена к десяти внешним линиям электропередач, то сейчас функционирует только одна. По данным ГУР, 3 июля 2026 года на ЗАЭС произошел уже 21 полный блекаут с начала полномасштабной войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что прекращение боевых действий без надежных международных гарантий безопасности не обязательно будет означать наступление продолжительного мира. Напротив, такое развитие событий способно создать стратегические преимущества для России и поставить Украину в более уязвимое положение. Такое мнение высказал российский оппозиционный юрист и блоггер Марк Фейгин.