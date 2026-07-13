Путин прямо угрожает буферной зоной: озвучено срочное предупреждение о замысле диктатора

Несмотря на заявления Кремля о намерениях создать так называемые буферные зоны вдоль украинской границы, у российской армии пока нет достаточного военного потенциала для реализации таких планов. Такое мнение в эфире телеканала Киев24 высказал военный журналист Владислав Селезнев.

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По его словам, еще весной 2024 российское руководство объявило о намерении расширить наступательные действия на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Однако, несмотря на большую численность личного состава, оккупационным войскам так и не удалось прорвать украинскую оборону и достичь поставленных стратегических целей.

"Еще в мае 2024 года Кремль заявлял о намерении продвинуться на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине, но российские войска так и не смогли преодолеть украинскую оборону. Даже привлечение около 720 тысяч военных не позволило РФ кардинально изменить ситуацию на ключевых участках фронта", — отметил Селезнь.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия не отказалась от планов создания буферной зоны на севере Украины. По его оценке, оккупанты также стремятся активизировать боевые действия в Запорожской и Днепропетровской областях и продолжают попытки полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

В конце июня Сырский предупреждал, что российское командование может рассматривать возможность открытия нового направления наступления на Черниговщину с территории Брянской области. Среди потенциальных сценариев также не исключается использование Беларуси.

В то же время, главнокомандующий считает маловероятным, что режим Александра Лукашенко согласится напрямую втянуться в новую наступательную операцию. Несмотря на это, украинское военное командование анализирует все возможные риски и готовится к разным вариантам развития событий.

По мнению Сырского, открытие дополнительного фронта могло бы стать для Кремля способом заставить Украину опрокинуть резервы по наиболее важным направлениям, где продолжаются самые интенсивные боевые действия.

Портал "Комментарии" уже писал , что массированные ракетные и дроновые атаки России по украинским городам не свидетельствуют о военном превосходстве Кремля, а наоборот демонстрируют его раздражение из-за успехов украинской армии. Такую оценку дал генерал британской армии в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе сэр Ричард Ширрефф.