logo_ukra

BTC/USD

78760

ETH/USD

2494.68

USD/UAH

44.65

EUR/UAH

51.99

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін провалив головний тест Трампа: Захід зробив принциповий висновок
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін провалив головний тест Трампа: Захід зробив принциповий висновок

Політолог Цибулько розповів, яку саме мету мав візит спецпредставників Трампа до Москви

9 вересня 2026, 20:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Кушнера та Віткоффа викликав чимало питань та припущень. 

Путін провалив головний тест Трампа: Захід зробив принциповий висновок

США-РФ. Фото з відкритих джерел

Політолог Володимир Цибулько розповів, яку мету візиту могли насправді переслідувати спецпредставники Трампа до Москви. За його словами, зустріч із Путіним могла розглядати як своєрідний стрес-тест. Можливо, припустив експерт, Віткофф і Кушнер мали можливість безпосередньо перевірити чотири речі. 

Перше — території. Чи готовий Кремль відійти від максималістських вимог щодо Донбасу та інших окупованих територій? Ознак цього, зазначив експерт, немає. Москва продовжує вимагати українського відступу з території, якій російська армія навіть не контролює.

Друге — припинення війни. Чи готовий Путін до справжнього припинення війни? Під час візиту, пояснив Цибулько, йшлося тільки про дуже обмежену паузу в ударах — по Києву та Москві. Бойові дії на фронті та обстріли інших українських міст не припинялися. 

Третє — політичні цілі війни. Чи відмовилась Москва від вимог фактичного обмеження українського суверенітету? Тут також відповідь — ні. Політолог зазначив, що формула усунення першопричини залишилася. 

Четверте — часовий горизонт. Путін хоче домовлятися зараз чи вважає, що час працює на нього? Тут Путін показав другий варіант.

“Найважливіший результат. Захід починає планувати 2027 рік. Ось тут і відбувається принципова зміна. Публічна дипломатична лексика ще говорить про нові ідеї, новий раунд переговорів, можливу тристоронню зустріч. Але військове планування вже виходить далеко за межі мирної риторики”, — підсумував політолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на які поступки може піти Путін для завершення війни в Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=3hq1R_MywRo
Теги:

Новини

Всі новини