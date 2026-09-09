Путін провалив головний тест Трампа: Захід зробив принциповий висновок

Візит спецпредставників президента США Дональда Трампа Кушнера та Віткоффа викликав чимало питань та припущень.

США-РФ. Фото з відкритих джерел

Політолог Володимир Цибулько розповів, яку мету візиту могли насправді переслідувати спецпредставники Трампа до Москви. За його словами, зустріч із Путіним могла розглядати як своєрідний стрес-тест. Можливо, припустив експерт, Віткофф і Кушнер мали можливість безпосередньо перевірити чотири речі.

Перше — території. Чи готовий Кремль відійти від максималістських вимог щодо Донбасу та інших окупованих територій? Ознак цього, зазначив експерт, немає. Москва продовжує вимагати українського відступу з території, якій російська армія навіть не контролює.

Друге — припинення війни. Чи готовий Путін до справжнього припинення війни? Під час візиту, пояснив Цибулько, йшлося тільки про дуже обмежену паузу в ударах — по Києву та Москві. Бойові дії на фронті та обстріли інших українських міст не припинялися.

Третє — політичні цілі війни. Чи відмовилась Москва від вимог фактичного обмеження українського суверенітету? Тут також відповідь — ні. Політолог зазначив, що формула усунення першопричини залишилася.

Четверте — часовий горизонт. Путін хоче домовлятися зараз чи вважає, що час працює на нього? Тут Путін показав другий варіант.

“Найважливіший результат. Захід починає планувати 2027 рік. Ось тут і відбувається принципова зміна. Публічна дипломатична лексика ще говорить про нові ідеї, новий раунд переговорів, можливу тристоронню зустріч. Але військове планування вже виходить далеко за межі мирної риторики”, — підсумував політолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на які поступки може піти Путін для завершення війни в Україні.



