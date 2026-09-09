Путин провалил главный тест Трампа: план Запада на 2027 год неутешительный

Визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Кушнера и Уиткоффа вызвал множество вопросов и предположений.

США-РФ. Фото из открытых источников

Политолог Владимир Цыбулько рассказал, какую цель визита могли на самом деле преследовать спецпредставители Трампа в Москву. По его словам, встреча с Путиным могла рассматриваться как своеобразный стресс-тест. Возможно, предположил эксперт, Уиткофф и Кушнер имели возможность напрямую проверить четыре вещи.

Первое – территории. Готов ли Кремль отойти от максималистских требований по Донбассу и другим оккупированным территориям? Признаков этого, отметил эксперт, нет. Москва продолжает требовать украинское отступление с территории, которой российская армия даже не контролирует.

Второе – прекращение войны. Готов ли Путин к настоящему прекращению войны? Во время визита, пояснил Цыбулько, речь шла только об очень ограниченной паузе в ударах – по Киеву и Москве. Боевые действия на фронте и обстрелы других украинских городов не прекращались.

Третье – политические цели войны. Отказалась ли Москва от требований фактического ограничения украинского суверенитета? Здесь тоже ответ – нет. Политолог отметил, что формула устранения первопричины осталась.

Четвертое – временной горизонт. Путин хочет договариваться сейчас, считает, что время работает на него? Здесь Путин показал второй вариант.

"Важнейший результат. Мероприятие начинает планировать 2027 год. Вот здесь и происходит принципиальное изменение. Публичная дипломатическая лексика еще говорит о новых идеях, новом раунде переговоров, возможной трехсторонней встрече. Но военное планирование уже выходит далеко за пределы мирной риторики", — подытожил политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на какие уступки может пойти Путин для завершения войны в Украине.



