Путин провалил главный тест Трампа: план Запада на 2027 год неутешительный

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа Кушнера и Уиткоффа вызвал множество вопросов и предположений.
США-РФ. Фото из открытых источников
Политолог Владимир Цыбулько рассказал, какую цель визита могли на самом деле преследовать спецпредставители Трампа в Москву. По его словам, встреча с Путиным могла рассматриваться как своеобразный стресс-тест. Возможно, предположил эксперт, Уиткофф и Кушнер имели возможность напрямую проверить четыре вещи.
Первое – территории. Готов ли Кремль отойти от максималистских требований по Донбассу и другим оккупированным территориям? Признаков этого, отметил эксперт, нет. Москва продолжает требовать украинское отступление с территории, которой российская армия даже не контролирует.
Второе – прекращение войны. Готов ли Путин к настоящему прекращению войны? Во время визита, пояснил Цыбулько, речь шла только об очень ограниченной паузе в ударах – по Киеву и Москве. Боевые действия на фронте и обстрелы других украинских городов не прекращались.
Третье – политические цели войны. Отказалась ли Москва от требований фактического ограничения украинского суверенитета? Здесь тоже ответ – нет. Политолог отметил, что формула устранения первопричины осталась.
Четвертое – временной горизонт. Путин хочет договариваться сейчас, считает, что время работает на него? Здесь Путин показал второй вариант.
Напомним: портал "Комментарии" писал, на какие уступки может пойти Путин для завершения войны в Украине.