logo_ukra

BTC/USD

90935

ETH/USD

2996.74

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін прокоментував мирний план США для урегулювання війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін прокоментував мирний план США для урегулювання війни в Україні

Путін підтвердив наявність контактів щодо так званого мирного плану США по Україні, заявивши, що Москва в цілому готова обговорювати запропонований перелік пунктів і покласти їх в основу можливих домовленостей

27 листопада 2025, 15:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Нелегітимний президент рф володимир путін публічно прокоментував обговорення так званого мирного плану США щодо України та заявив, що мова нібито не йде про готовий проєкт мирної угоди, а лише про "набір питань" для подальших переговорів. За його словами, після зустрічі в Женеві сторони вирішили розділити 28 пунктів цього плану на чотири тематичні блоки, які мають стати основою для подальшого узгодження позицій.

Путін прокоментував мирний план США для урегулювання війни в Україні

Путін про мирний план США

Диктатор зазначив, що Росія загалом згодна розглядати запропонований США перелік пунктів як базу для можливих майбутніх домовленостей. Водночас він заявив, що частину формулювань, на його думку, потрібно "перекласти дипломатичною мовою", оскільки деякі з них виглядають "смішно" і потребують доопрацювання. При цьому російська сторона, за його словами, бачить, що США нібито враховують позицію Москви, однак кожне слово такого плану, як стверджує Путін, має обговорюватися окремо й детально.

Путін підтвердив, що серед переговорників з російської сторони щодо українського питання задіяні МЗС РФ, помічник президента Юрій Ушаков та колишній головний переговорник Володимир Мединський. Він також заявив, що по лінії спецслужб Росія й Україна нібито зберігали контакти "навіть у найважчі періоди", а поява представника США на переговорах в Абу-Дабі, за його словами, стала несподіванкою для Кремля.

Окремо Путін спробував спростувати заяви західних політиків про ризик можливого нападу Росії на європейські країни, назвавши їх "прямою брехнею" та словами "жуків і шахраїв". Він запевнив, що Москва готова формально зафіксувати в документах свою нібито відсутність намірів атакувати Європу, а також заявив про готовність обговорювати з Заходом питання європейської безпеки та стратегічної стабільності.

Путін повідомив, що вже наступного тижня до Москви має прибути американська делегація для продовження контактів, зокрема щодо мирного плану по Україні та ширших питань безпеки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що гуманітарна місія “Проліска” фіксує нову хвилю відмов цивільних від евакуації з прифронтових міст Донеччини. За словами керівника місії в регіоні Євгена Ткачова, мешканці почали посилатися на чергові новини про можливе “перемир’я” між Україною та Росією та вірять, що обстріли можуть припинитися найближчим часом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини