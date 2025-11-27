Путін прокоментував мирний план США для урегулювання війни в Україні

Нелегітимний президент рф володимир путін публічно прокоментував обговорення так званого мирного плану США щодо України та заявив, що мова нібито не йде про готовий проєкт мирної угоди, а лише про "набір питань" для подальших переговорів. За його словами, після зустрічі в Женеві сторони вирішили розділити 28 пунктів цього плану на чотири тематичні блоки, які мають стати основою для подальшого узгодження позицій.

Путін про мирний план США

Диктатор зазначив, що Росія загалом згодна розглядати запропонований США перелік пунктів як базу для можливих майбутніх домовленостей. Водночас він заявив, що частину формулювань, на його думку, потрібно "перекласти дипломатичною мовою", оскільки деякі з них виглядають "смішно" і потребують доопрацювання. При цьому російська сторона, за його словами, бачить, що США нібито враховують позицію Москви, однак кожне слово такого плану, як стверджує Путін, має обговорюватися окремо й детально.

Путін підтвердив, що серед переговорників з російської сторони щодо українського питання задіяні МЗС РФ, помічник президента Юрій Ушаков та колишній головний переговорник Володимир Мединський. Він також заявив, що по лінії спецслужб Росія й Україна нібито зберігали контакти "навіть у найважчі періоди", а поява представника США на переговорах в Абу-Дабі, за його словами, стала несподіванкою для Кремля.

Окремо Путін спробував спростувати заяви західних політиків про ризик можливого нападу Росії на європейські країни, назвавши їх "прямою брехнею" та словами "жуків і шахраїв". Він запевнив, що Москва готова формально зафіксувати в документах свою нібито відсутність намірів атакувати Європу, а також заявив про готовність обговорювати з Заходом питання європейської безпеки та стратегічної стабільності.

Путін повідомив, що вже наступного тижня до Москви має прибути американська делегація для продовження контактів, зокрема щодо мирного плану по Україні та ширших питань безпеки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г уманітарна місія “Проліска” фіксує нову хвилю відмов цивільних від евакуації з прифронтових міст Донеччини. За словами керівника місії в регіоні Євгена Ткачова, мешканці почали посилатися на чергові новини про можливе “перемир’я” між Україною та Росією та вірять, що обстріли можуть припинитися найближчим часом.