logo

BTC/USD

90935

ETH/USD

2996.74

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин прокомментировал мирный план США по урегулированию войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин прокомментировал мирный план США по урегулированию войны в Украине

Путин подтвердил наличие контактов по так называемому мирному плану США по Украине, заявив, что Москва в целом готова обсуждать предложенный перечень пунктов и положить их в основу возможных договоренностей

27 ноября 2025, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Нелегитимный президент России Владимир Путин публично прокомментировал обсуждение так называемого мирного плана США относительно Украины и заявил, что речь якобы не идет о готовом проекте мирного соглашения, а лишь о "наборе вопросов" для дальнейших переговоров. По его словам, после встречи в Женеве стороны решили разделить 28 пунктов этого плана на четыре тематических блока, которые должны стать основой дальнейшего согласования позиций.

Путин прокомментировал мирный план США по урегулированию войны в Украине

Путин про мирный план США

Диктатор отметил, что Россия согласна рассматривать предложенный США перечень пунктов как базу для возможных будущих договоренностей. В то же время он заявил, что часть формулировок, по его мнению, нужно "перевести на дипломатический язык", поскольку некоторые из них выглядят "смешно" и нуждаются в доработке. При этом российская сторона, по его словам, видит, что США учитывают позицию Москвы, однако каждое слово такого плана, как утверждает Путин, должно обсуждаться отдельно и детально.

Путин подтвердил, что среди переговорщиков с российской стороны по украинскому вопросу задействованы МИД РФ, помощник президента Юрий Ушаков и бывший главный переговорщик Владимир Мединский. Он также заявил, что по линии спецслужб Россия и Украина якобы сохраняли контакты "даже в тяжелые периоды", а появление представителя США на переговорах в Абу-Даби, по его словам, стало неожиданностью для Кремля.

Отдельно Путин попытался опровергнуть заявления западных политиков о риске возможного нападения России на европейские страны, назвав их "прямым враньем" и словами "жуков и мошенников". Он заверил, что Москва готова формально зафиксировать в документах свое якобы отсутствие намерений атаковать Европу, а также заявил о готовности обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Путин сообщил, что уже на следующей неделе в Москву должна прибыть американская делегация для продолжения контактов, в том числе по мирному плану по Украине и более широким вопросам безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что гуманитарная миссия "Пролиска" фиксирует новую волну отказов гражданских от эвакуации из прифронтовых городов Донбасса. По словам руководителя миссии в регионе Евгения Ткачева, жители начали ссылаться на очередные новости о возможном "перемирии" между Украиной и Россией и верят, что обстрелы могут прекратиться в ближайшее время.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости