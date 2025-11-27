Нелегитимный президент России Владимир Путин публично прокомментировал обсуждение так называемого мирного плана США относительно Украины и заявил, что речь якобы не идет о готовом проекте мирного соглашения, а лишь о "наборе вопросов" для дальнейших переговоров. По его словам, после встречи в Женеве стороны решили разделить 28 пунктов этого плана на четыре тематических блока, которые должны стать основой дальнейшего согласования позиций.

Диктатор отметил, что Россия согласна рассматривать предложенный США перечень пунктов как базу для возможных будущих договоренностей. В то же время он заявил, что часть формулировок, по его мнению, нужно "перевести на дипломатический язык", поскольку некоторые из них выглядят "смешно" и нуждаются в доработке. При этом российская сторона, по его словам, видит, что США учитывают позицию Москвы, однако каждое слово такого плана, как утверждает Путин, должно обсуждаться отдельно и детально.

Путин подтвердил, что среди переговорщиков с российской стороны по украинскому вопросу задействованы МИД РФ, помощник президента Юрий Ушаков и бывший главный переговорщик Владимир Мединский. Он также заявил, что по линии спецслужб Россия и Украина якобы сохраняли контакты "даже в тяжелые периоды", а появление представителя США на переговорах в Абу-Даби, по его словам, стало неожиданностью для Кремля.

Отдельно Путин попытался опровергнуть заявления западных политиков о риске возможного нападения России на европейские страны, назвав их "прямым враньем" и словами "жуков и мошенников". Он заверил, что Москва готова формально зафиксировать в документах свое якобы отсутствие намерений атаковать Европу, а также заявил о готовности обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Путин сообщил, что уже на следующей неделе в Москву должна прибыть американская делегация для продолжения контактов, в том числе по мирному плану по Украине и более широким вопросам безопасности.

