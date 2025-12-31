Путін прийняв остаточне рішення: озвучено сценарій щодо нового наступу РФ

Литва вже розпочала підготовчі заходи на кордоні з Росією, зокрема опрацьовує сценарії підриву мостів у разі можливого вторгнення. Країни Балтійського регіону, за оцінками експертів, можуть стати першими, хто зіткнеться з активними російськими провокаціями вже наступного року. Водночас мова, найімовірніше, не йде про класичну війну. Як зазначає голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, Кремль робитиме ставку на гібридні методи, адже Росія вже почала перевіряти міцність НАТО в Європі й продовжить це робити.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, відчуття загрози з боку Росії для європейських держав посилюється. Особливо це стало помітно після відкритої заяви Кремля про готовність підтримати Китай у разі війни проти Тайваню. Додатковим сигналом стала й так звана "атака" на резиденцію Володимира Путіна, яка, на думку експерта, є елементом підвищення ставок у переговорах із США щодо війни проти України.

"Тому передбачають посилення провокацій на європейському театрі бойових дій, особливо в Балтії. Це все складається у небезпечний для демократичного світу сценарій. Буде випробовування для Європи і щодо 5 статті НАТО, і щодо готовності союзників до захисту, і щодо ролі США – чи виступлять вони як союзники", – пояснив він.

Рибачук підкреслив, що не йдеться про масштабні наступальні операції з використанням бронетехніки чи авіації. Натомість Росія може вдатися до вже знайомих інструментів гібридної війни — від кібератак до організації внутрішніх заворушень. Кремль також намагається відтворити сценарій "захисту російськомовного населення".

"Активність зашкалює – російськомовні громадяни виходять на протести, збираються на мітинги та всіляко демонструють, що “їхні права незахищені”", – підсумував експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін робить усе можливе, щоб зірвати мирні переговори та продовжити війну, проте у глобальному сенсі Росія вже зазнала поразки. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, РФ фактично перетворилася на сировинний додаток Китаю, а спроби силового повернення України до так званого "руського міра" приречені на провал.