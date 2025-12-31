logo

Путин принял окончательное решение: озвучен сценарий по поводу нового наступления РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин принял окончательное решение: озвучен сценарий по поводу нового наступления РФ

РФ может применить гибридные методы в Европе, в частности, кибератаки в Балтии.

31 декабря 2025, 13:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Литва уже начала подготовительные мероприятия на границе с Россией, в частности, прорабатывает сценарии подрыва мостов в случае возможного вторжения. Страны Балтийского региона, по оценкам экспертов, могут стать первыми, кто столкнется с активными российскими провокациями в следующем году. В то же время речь, скорее всего, не идет о классической войне. Как отмечает глава организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, Кремль будет делать ставку на гибридные методы, ведь Россия уже начала проверять прочность НАТО в Европе и продолжит это делать.

Путин принял окончательное решение: озвучен сценарий по поводу нового наступления РФ

Фото: из открытых источников

По его словам, чувство угрозы России для европейских государств усиливается. Особенно это стало заметно после открытого заявления Кремля о готовности поддержать Китай в случае войны против Тайваня. Дополнительным сигналом стала и так называемая "атака" на резиденцию Владимира Путина, которая, по мнению эксперта, является элементом повышения ставок в переговорах с США по поводу войны против Украины.

"Поэтому предполагают усиление провокаций на европейском театре боевых действий, особенно в Балтии. Это все состоит в опасном для демократического мира сценарии. Будет испытание для Европы и по 5 статье НАТО, и по готовности союзников к защите, и по роли США — выступят ли они как союзники", — пояснил он.

Рыбачук подчеркнул, что речь не идет о масштабных наступательных операциях с использованием бронетехники или авиации. Россия может прибегнуть к уже знакомым инструментам гибридной войны — от кибератак до организации внутренних беспорядков. Кремль также пытается воспроизвести сценарий "защиты русскоговорящего населения".

"Активность зашкаливает – русскоязычные граждане выходят на протесты, собираются на митинги и всячески демонстрируют, что "их права незащищены"", — подытожил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить войну, однако в глобальном смысле Россия уже потерпела поражение. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, РФ фактически превратилась в сырьевое приложение Китая, а попытки силового возвращения Украины к так называемому "русскому меру" обречены на провал.



