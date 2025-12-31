Путін готується зірвати мирний процес: наслідки плану диктатора відчує кожен

Російський диктатор Володимир Путін робить усе можливе, щоб зірвати мирні переговори та продовжити війну, проте у глобальному сенсі Росія вже зазнала поразки. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, РФ фактично перетворилася на сировинний додаток Китаю, а спроби силового повернення України до так званого "руського міра" приречені на провал.

Фото: з відкритих джерел

Коваленко підкреслив, що Путін свідомо обрав курс на ескалацію конфлікту, і це стратегічно може призвести до внутрішньої нестабільності та навіть розпаду країни.

"Протягом наступних десятиліть Росія буде думати винятково про збереження своєї єдності. І все це — прямий наслідок обраного Путіним шляху", — зазначив експерт.

На його думку, головною проблемою Кремля є не зовнішні обставини, а сам путінський режим і побудована ним система еліт. Коваленко наголосив, що після розпаду СРСР Росія фактично залишилася з радянською моделлю управління в межах нових кордонів, а політичні реформи часів Єльцина не змогли перетворити її на демократичну державу.

Водночас Коваленко зауважив, що цивілізаційно Україна не повернеться до російського впливу і будь-які силові спроби Москви закріпити "руський мир" приречені на провал. Єдиним фактором, який потенційно може стримати внутрішній розпад РФ, експерт вважає вплив і підтримку Китаю.

Портал "Коментарі" вже писав, що Міноборони Росії повідомило про нібито заступлення на бойове чергування комплексу "Орешник" у Білорусі. Разом із цим відомство оприлюднило відео з бронеавтомобілем "Патруль" та тягачем МЗКТ-7930 із кузовом. Однак достовірний вигляд самої пускової установки "Орешника" досі залишається невідомим, зазначають журналісти видання "Важливі історії".