Российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить войну, однако в глобальном смысле Россия уже потерпела поражение. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, РФ фактически превратилась в сырьевое приложение Китая, а попытки силового возвращения Украины к так называемому "русскому меру" обречены на провал.

Фото: из открытых источников

Коваленко подчеркнул, что Путин сознательно избрал курс на эскалацию конфликта, и это стратегически может привести к внутренней нестабильности и даже распаду страны.

"В течение следующих десятилетий Россия будет думать исключительно о сохранении своего единства. И все это — прямое следствие избранного Путиным пути", — отметил эксперт.

По его мнению, главной проблемой Кремля является не внешние обстоятельства, а сам путинский режим и построенная им система элит. Коваленко подчеркнул, что после распада СССР Россия фактически осталась с советской моделью управления в пределах новых границ, а политические реформы времен Ельцина не смогли превратить ее в демократическое государство.

В то же время Коваленко отметил, что цивилизационно Украина не вернется к российскому влиянию и какие-либо силовые попытки Москвы закрепить "русский мир" обречены на провал. Единственным фактором, который потенциально может умерить внутренний распад РФ, эксперт считает влияние и поддержку Китая.

Портал "Комментарии" уже писал , что Минобороны России сообщило о якобы заступлении на боевое дежурство комплекса "Орешник" в Беларуси. Вместе с этим ведомство обнародовало видео с бронеавтомобилем "Патруль" и тягачом МЗКТ-7930 с кузовом. Однако достоверный вид самой пусковой установки "Орешника" все еще остается неизвестным, отмечают журналисты издания "Важные истории".