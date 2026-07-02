Путін припинить страшні обстріли України лише за певних обставин: розкрито шокуючі сценарії

Цієї ночі російські терористичні війська завдали одного із найбільш масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Києва, що стало причиною загибелі 21 людини та сотні постраждалих. При цьому спікер російського диктатора Дмитро Пєсков вже анонсував подальші ракетні обстріли України, аби змусити Київ до поступок. Чи можливе припинення масованих ракетно-дронових атак по Україні і коли Володимир Путін може на це піти? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати думку з цього приводу у трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Так, чат-бот ChatGPT стверджує, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи припинить ракетні удари по Україні лише через дипломатичні заклики. Найімовірніше, це станеться тоді, коли ціна продовження атак стане для Кремля надто високою.

Одним із вирішальних чинників може стати послаблення російського ВПК через санкції, дефіцит компонентів і удари по логістиці. Водночас ефективна українська ППО змушуватиме Росію витрачати дорогі ракети без досягнення очікуваного результату.

Додатковим фактором може стати економічний і внутрішньополітичний тиск усередині Росії. Втім, навіть у такому разі Путін навряд чи визнає поразку. Найімовірніше, скорочення атак буде подано російському суспільству як "досягнення цілей" або "успішне завершення операції", а не як вимушений крок.

Чат-бот Copilot вважає, що Володимир Путін припинить ракетні атаки лише тоді, коли вони перестануть приносити йому політичні та військові вигоди. Поки удари залишаються інструментом тиску на українське суспільство й економіку, Кремль їх використовуватиме. Але коли ресурси виснажаться, а ефективність атак знизиться через роботу української ППО та міжнародну підтримку, ця тактика втратить сенс. Важливим чинником стане й зовнішній тиск: санкції, ізоляція та посилення допомоги Україні поступово збільшують ціну для Москви.

Не менш значущим є внутрішній фактор. Якщо економічні проблеми та невдоволення населення почнуть загрожувати стабільності режиму, Кремль буде змушений переглянути свою стратегію. Тоді припинення атак стане вимушеним кроком, а не проявом гуманності.

За версією чат-боту Gemini, російський диктатор Володимир Путін припинить ракетні атаки лише тоді, коли ціна терору загрожуватиме стабільності його режиму. Змусити диктатора зупинити удари можуть три фактори.

По-перше, це критична руйнація російського ВПК та паливного сектору українськими ударами у відповідь. Коли деградація НПЗ та заводів мікроелектроніки зупинить конвеєри виробництва ракет, Кремль буде змушений економити залишки для власної оборони. По-друге, технологічний тупик, якщо ППО України збиватиме понад 95% цілей, а російські літаки й пускові установки знищуватимуться прямо на аеродромах та позиціях. По-третє, загроза внутрішнього економічного колапсу, коли витрати на війну та брак нафтових доходів унеможливлять фінансування силовиків. Оскільки збереження особистої влади є головним пріоритетом Путіна, він припинить обстріли лише тоді, коли кожна випущена ракета наближатиме катастрофу всередині самої Росії.

Таким чином, всі версії ШІ сходяться на думці, що Путін відмовиться від ракетного терору лише під тиском обставин — виснаження арсеналу, провалу на фронті, міжнародної ізоляції та внутрішнього протесту. Саме ці фактори можуть змусити його зупинити удари, хоча повне припинення виглядає можливим лише після зміни балансу сил у війні.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна системно посилює тиск на російські логістичні маршрути в окупованому Криму та на півдні країни, що може стати важливим етапом підготовки до майбутніх наступальних операцій. Саме такого висновку дійшов журналіст Foreign Policy Пол Гокенос, аналізуючи останні дії українських Сил оборони.