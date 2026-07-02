Атаки ЗСУ на Крим не просто так: на Заході здивували заявою про плани України

Україна системно посилює тиск на російські логістичні маршрути в окупованому Криму та на півдні країни, що може стати важливим етапом підготовки до майбутніх наступальних операцій. Саме такого висновку дійшов журналіст Foreign Policy Пол Гокенос, аналізуючи останні дії українських Сил оборони.

Фото: з відкритих джерел

У публікації зазначається, що від весни Україна активно атакує об'єкти, які забезпечують російське угруповання на окупованих територіях. Йдеться не лише про удари по складах і транспортних вузлах, а й про знищення вантажівок із пальним, поромів на Керченській переправі та інших елементів логістичної мережі.

На думку автора, наслідки цієї кампанії вже відчутні. У російських військ на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей дедалі частіше виникають проблеми із забезпеченням паливом і боєприпасами.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан наголосив, що руйнування логістики істотно послаблює можливості окупаційних військ. "Припинення Україною постачання пального на південний фронт паралізує російську військову логістику та ізолює російські сили", – зазначив він. За словами експерта, це ускладнює перекидання підкріплень, евакуацію поранених і доставку озброєння.

У Foreign Policy також нагадують, що Міністерство оборони України раніше оголосило курс на так званий "логістичний локдаун" Криму. Його мета полягає у поступовому відрізанні окупованого півострова від основних маршрутів постачання з території Росії та виведенні з ладу критично важливої інфраструктури.

Аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає, що нинішні дії України спрямовані на формування максимально вигідних умов для майбутніх наступальних операцій. "Україна формує поле бою", – наголосив він, пояснивши, що виснаження противника має передувати будь-якому масштабному контрнаступу.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що темпи постачання американських ракет для української системи протиповітряної оборони залишаються недостатніми. На його думку, міжнародні партнери мають приділяти першочергову увагу захисту цивільного населення від російських атак. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами біля зруйнованого російським ударом житлового будинку в Києві.