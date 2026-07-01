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О чем действительно свидетельствуют системные удары ВСУ: на Западе анорсировали страшный сценарий для РФ

Из-за перебоев с снабжением боеприпасами и продовольствием российская армия постепенно теряет свою боеспособность.

1 июля 2026, 18:25
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Клименко Елена

Украина системно усиливает давление на российские логистические маршруты в оккупированном Крыму и на юге страны, что может стать важным этапом подготовки к предстоящим наступательным операциям. Именно к такому выводу пришел журналист Foreign Policy Пол Гокенос, анализируя последние действия украинских Сил обороны.

О чем действительно свидетельствуют системные удары ВСУ: на Западе анорсировали страшный сценарий для РФ

Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что с весны Украина активно атакует объекты, обеспечивающие российскую группировку на оккупированных территориях. Речь идет не только об ушибах по складам и транспортным узлам, но и об уничтожении грузовиков с горючим, паромах на Керченской переправе и других элементов логистической сети.

По мнению автора, последствия этой кампании уже ощутимы. В российских войсках на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей все чаще возникают проблемы с обеспечением топливом и боеприпасами.  

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркнул, что разрушение логистики существенно ослабляет возможности оккупационных войск. "Прекращение Украиной поставок горючего на южный фронт парализует российскую военную логистику и изолирует российские силы", – отметил он. По словам эксперта, это усложняет опрокидывание подкреплений, эвакуацию раненых и доставку вооружения.

В Foreign Policy также напоминают, что Министерство обороны Украины ранее объявило курс на так называемый "логистический локдаун" Крыма. Его цель состоит в постепенном отрезании оккупированного полуострова от основных маршрутов поставки с территории России и выведении из строя критически важной инфраструктуры.  

Аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос считает, что нынешние действия Украины направлены на формирование максимально выгодных условий для будущих наступательных операций. "Украина формирует поле боя", – подчеркнул он, объяснив, что истощение противника должно предшествовать любому масштабному контрнаступлению.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что темпы поставки американских ракет для украинской системы противовоздушной обороны остаются недостаточными. По его мнению, международные партнеры должны уделять первостепенное внимание защите гражданского населения от российских атак. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами у разрушенного российским ударом жилого дома в Киеве.



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