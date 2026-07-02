Путин прекратит страшные обстрелы Украины только при определенных обстоятельствах: раскрыты шокирующие сценарии

Этой ночью российские террористические войска нанесли один из наиболее массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Киева, что стало причиной гибели 21 человека и сотни пострадавших. При этом спикер российского диктатора Дмитрий Песков уже анонсировал дальнейшие ракетные обстрелы Украины, чтобы принудить Киев к уступкам. Возможно ли прекращение массированных ракетно-дроновых атак по Украине и когда Владимир Путин может пойти на это? Издание "Комментарии" решило выяснить мнение на этот счет у трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Да, чат-бот ChatGPT утверждает, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли прекратит ракетные удары по Украине только по дипломатическим призывам. Скорее всего, это произойдет тогда, когда цена продолжения атак станет для Кремля слишком высокой.

Одним из решающих факторов может стать ослабление российского ВПК из-за санкций, дефицита компонентов и ударов по логистике. В то же время, эффективная украинская ПВО будет заставлять Россию тратить дорогие ракеты без достижения ожидаемого результата.

Дополнительным фактором может стать экономическое и внутриполитическое давление внутри России. Впрочем, даже в этом случае Путин вряд ли признает поражение. Скорее всего, сокращение атак будет подано российскому обществу как "достижение целей" или "успешное завершение операции", а не как вынужденный шаг.

Чат-бот Copilot считает, что Владимир Путин прекратит ракетные атаки, только когда они перестанут приносить ему политические и военные выгоды. Пока удары остаются инструментом давления на украинское общество и экономику, Кремль будет их использовать. Но когда ресурсы истощатся, а эффективность атак снизится из-за работы украинского ПВО и международной поддержки, эта тактика потеряет смысл. Важным фактором станет и внешнее давление: санкции, изоляция и усиление помощи Украине постепенно повышают цену для Москвы.

Не менее значим внутренний фактор. Если экономические проблемы и недовольство населения станут угрожать стабильности режима, Кремль будет вынужден пересмотреть свою стратегию. Тогда остановка атак станет вынужденным шагом, а не проявлением гуманности.

По версии чат-бота Gemini , российский диктатор Владимир Путин прекратит ракетные атаки только тогда, когда цена террора будет угрожать стабильности его режима. Заставить диктатора остановить удары могут три фактора.

Во-первых, это критическое разрушение российского ВПК и топливного сектора украинскими ответными ударами. Когда деградация НПЗ и заводов микроэлектроники остановит конвейеры производства ракет, Кремль вынужден будет экономить остатки для собственной обороны. Во-вторых, технологический тупик, если ПВО Украины будет сбивать более 95% целей, а российские самолеты и пусковые установки будут уничтожаться прямо на аэродромах и позициях. В-третьих, угроза внутреннего экономического коллапса, когда расходы на войну и нехватку нефтяных доходов сделают невозможным финансирование силовиков. Поскольку сохранение личной власти является главным приоритетом Путина, он прекратит обстрел только тогда, когда каждая выпущенная ракета будет приближать катастрофу внутри самой России.

Таким образом, все версии ИИ сходятся во мнении, что Путин откажется от ракетного террора только под давлением обстоятельств – истощение арсенала, провала на фронте, международной изоляции и внутреннего протеста. Именно эти факторы могут заставить его остановить удары, хотя полное прекращение выглядит возможным только после изменения баланса сил в войне.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина системно усиливает давление на российские логистические маршруты в оккупированном Крыму и на юге страны, что может стать важным этапом подготовки к предстоящим наступательным операциям. Именно к такому выводу пришел журналист Foreign Policy Пол Гокенос, анализируя последние действия украинских Сил обороны.