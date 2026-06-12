Путін пригрозив Україні справжнім хаосом: диктатор шокував новою заявою

Російський диктатор Володимир Путін заявив про плани посилити інтенсивність ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Його заяви пролунали під час публічного виступу та були поширені російськими медіа.

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Очільник Кремля фактично підтвердив наміри продовжувати та нарощувати атаки, водночас намагаючись подати їх як "відповідні заходи". Він заявив, що такі дії нібито мають на меті стримати Україну від ударів по російських цивільних об’єктах.

"Ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника. Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші цивільні об’єкти", — сказав Путін під час виступу.

У своїй риториці він також запевнив, що зовнішній тиск і дії опонентів не здатні вплинути на внутрішню стабільність Росії. Зокрема, Путін стверджує, що спроби розхитати суспільство або завдати суттєвої економічної шкоди не матимуть успіху.

"І їм не вдасться вирішити ані завдання роз’єднання суспільства, ані завдання нанесення нам шкоди у сфері економіки. Такої, у всякому разі, якої вони домагаються", — додав він.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін знову озвучив суперечливі твердження, заперечивши відповідальність РФ за початок повномасштабної війни проти України. Водночас він висунув нову версію щодо причин розширення НАТО та ролі "колективного Заходу" у нинішньому конфлікті. Його заяви поширюють російські державні ЗМІ. Під час виступу Путін наполягав, що Росія нібито не є ініціатором бойових дій. За його словами, країна зараз фактично протистоїть об’єднаній позиції західних держав.