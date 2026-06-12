Російський диктатор Володимир Путін знову озвучив суперечливі твердження, заперечивши відповідальність РФ за початок повномасштабної війни проти України. Водночас він висунув нову версію щодо причин розширення НАТО та ролі "колективного Заходу" у нинішньому конфлікті.

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Його заяви поширюють російські державні ЗМІ. Під час виступу Путін наполягав, що Росія нібито не є ініціатором бойових дій. За його словами, країна зараз фактично протистоїть об’єднаній позиції західних держав.

"Не Росія розпочала війну… Нікому не вдасться завдати Росії стратегічної поразки", — заявив він, коментуючи перебіг конфлікту та міжнародну підтримку України.

Окремо глава Кремля спробував пояснити розширення Північноатлантичного альянсу після 2022 року. Він висловив думку, що нові члени НАТО нібито керуються не питаннями безпеки, а прагненням отримати вигоду у разі ослаблення Росії. За цією версією, держави Альянсу начебто розглядають можливість "поділу впливу" у випадку поразки Москви.

Такі твердження вкотре повторюють офіційну риторику Кремля, яка заперечує роль Росії як держави-агресора та перекладає відповідальність на західні країни.

Водночас ситуація на міжнародній арені та перебіг бойових дій свідчать про зворотні процеси. Україна продовжує отримувати підтримку партнерів, а конфлікт залишається одним із ключових факторів глобальної безпеки.



Портал "Коментарі" вже писав, що перекидання російських військових гелікоптерів на територію Білорусі розглядається як чергова ескалаційна дія Москви, спрямована радше на створення напруги, ніж на безпосередню участь Мінська у бойових операціях. На думку білоруського громадського та політичного діяча Сергія Бульби, таким чином Кремль намагається вплинути на Україну, змушуючи її перерозподіляти сили та посилювати оборону північного напрямку.