logo_ukra

BTC/USD

63891

ETH/USD

1682.88

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін пробив дно новою заявою про причину війни в Україні: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін пробив дно новою заявою про причину війни в Україні: деталі

Кремлівський правитель переклав відповідальність за війну з Росії та звинуватив у ситуації "колективний Захід"

12 червня 2026, 17:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін знову озвучив суперечливі твердження, заперечивши відповідальність РФ за початок повномасштабної війни проти України. Водночас він висунув нову версію щодо причин розширення НАТО та ролі "колективного Заходу" у нинішньому конфлікті.

Путін пробив дно новою заявою про причину війни в Україні: деталі

Фото: з відкритих джерел

Його заяви поширюють російські державні ЗМІ. Під час виступу Путін наполягав, що Росія нібито не є ініціатором бойових дій. За його словами, країна зараз фактично протистоїть об’єднаній позиції західних держав.

"Не Росія розпочала війну… Нікому не вдасться завдати Росії стратегічної поразки", — заявив він, коментуючи перебіг конфлікту та міжнародну підтримку України.  

Окремо глава Кремля спробував пояснити розширення Північноатлантичного альянсу після 2022 року. Він висловив думку, що нові члени НАТО нібито керуються не питаннями безпеки, а прагненням отримати вигоду у разі ослаблення Росії. За цією версією, держави Альянсу начебто розглядають можливість "поділу впливу" у випадку поразки Москви.

Такі твердження вкотре повторюють офіційну риторику Кремля, яка заперечує роль Росії як держави-агресора та перекладає відповідальність на західні країни. 

Водночас ситуація на міжнародній арені та перебіг бойових дій свідчать про зворотні процеси. Україна продовжує отримувати підтримку партнерів, а конфлікт залишається одним із ключових факторів глобальної безпеки.

Портал "Коментарі" вже писав, що перекидання російських військових гелікоптерів на територію Білорусі розглядається як чергова ескалаційна дія Москви, спрямована радше на створення напруги, ніж на безпосередню участь Мінська у бойових операціях. На думку білоруського громадського та політичного діяча Сергія Бульби, таким чином Кремль намагається вплинути на Україну, змушуючи її перерозподіляти сили та посилювати оборону північного напрямку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини