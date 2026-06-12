Российский диктатор Владимир Путин снова озвучил противоречивые утверждения, отрицая ответственность РФ за начало полномасштабной войны против Украины. В то же время, он выдвинул новую версию о причинах расширения НАТО и роли "коллективного Запада" в нынешнем конфликте.

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Его заявления распространяют русские государственные СМИ. Во время выступления Путин настаивал, что Россия вроде бы не является инициатором боевых действий. По его словам, страна сейчас фактически противоборствует объединенной позиции западных государств.

"Не Россия начала войну… Никому не удастся нанести России стратегическое поражение", — заявил он, комментируя ход конфликта и международную поддержку Украины.

Отдельно глава Кремля попытался объяснить расширение Североатлантического альянса после 2022 года. Он выразил мнение, что новые члены НАТО якобы руководствуются не вопросами безопасности, а стремлением извлечь выгоду в случае ослабления России. По этой версии, государства Альянса вроде бы рассматривают возможность "разделения влияния" в случае поражения Москвы.

Такие утверждения повторяют официальную риторику Кремля, которая отрицает роль России как государства-агрессора и переводит ответственность на западные страны.

В то же время ситуация на международной арене и ход боевых действий свидетельствуют об обратных процессах. Украина продолжает получать поддержку партнеров, а конфликт остается одним из ключевых факторов глобальной безопасности.



Портал "Комментарии" уже писал, что опрокидывание российских военных вертолетов на территорию Беларуси рассматривается как очередное эскалационное действие Москвы, направленное скорее на создание напряжения, чем на непосредственное участие Минска в боевых операциях. По мнению белорусского общественного и политического деятеля Сергея Бульбы, таким образом, Кремль пытается повлиять на Украину, заставляя ее перераспределять силы и усиливать оборону северного направления.