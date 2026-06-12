Путин пригрозил Украине настоящим хаосом: диктатор шокировал новое заявление

Российский диктатор Владимир Путин заявил о планах ужесточить интенсивность ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. Его заявления прозвучали во время публичного выступления и были распространены российскими СМИ.

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Глава Кремля фактически подтвердил намерения продолжать и наращивать атаки, в то же время пытаясь представить их как "соответствующие меры". Он заявил, что такие действия якобы преследуют цель сдержать Украину от ударов по российским гражданским объектам.

"Мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты", — сказал Путин во время выступления.

В своей риторике он также заверил, что внешнее давление и действия оппонентов не способны повлиять на внутреннюю стабильность России. В частности, Путин утверждает, что попытки расшатать общество или нанести существенный экономический ущерб без успеха.

"И им не удастся решить ни задачу разъединения общества, ни нанесение нам вреда в сфере экономики. Такого, во всяком случае, какого они добиваются", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин снова озвучил противоречивые утверждения, отрицая ответственность РФ за начало полномасштабной войны против Украины. В то же время, он выдвинул новую версию о причинах расширения НАТО и роли "коллективного Запада" в нынешнем конфликте. Его заявления распространяют русские государственные СМИ. Во время выступления Путин настаивал, что Россия вроде бы не является инициатором боевых действий. По его словам, страна сейчас фактически противоборствует объединенной позиции западных государств.