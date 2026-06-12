Путін придумав нову загрозу для Києва з Білорусі: озвучено насторожуючу заяву

Перекидання російських військових гелікоптерів на територію Білорусі розглядається як чергова ескалаційна дія Москви, спрямована радше на створення напруги, ніж на безпосередню участь Мінська у бойових операціях. На думку білоруського громадського та політичного діяча Сергія Бульби, таким чином Кремль намагається вплинути на Україну, змушуючи її перерозподіляти сили та посилювати оборону північного напрямку.

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Бульба вважає, що Росія зацікавлена насамперед у провокативних кроках, які створюють відчуття загрози з боку Білорусі. Це, на його думку, має змусити українське командування перекидати додаткові підрозділи до кордону з Білоруссю, навіть без фактичного вступу білоруських сил у війну. Він зазначає, що через обмежені можливості білоруських військових реальна участь у бойових діях малоймовірна, тому основний акцент робиться на психологічному та інформаційному тиску.

Одним із інструментів такого впливу, за словами експерта, може бути демонстративне переміщення авіаційної техніки, зокрема гелікоптерів, що має створювати додаткову невизначеність і змушувати Україну реагувати на потенційні загрози.

Водночас у Державній прикордонній службі України наголошують, що ризики з боку Білорусі залишаються актуальними. Речник відомства Андрій Демченко підкреслив, що українська сторона повинна враховувати можливість провокацій як на північному, так і на західному напрямках. Він нагадав, що подібні загрози вже фіксувалися на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

За його словами, потенційні провокації можуть мати різний характер — від створення напруженості поблизу Києва до спроб впливу на логістичні маршрути на заході країни. Саме тому українські сили оборони мають бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій, включно з найгіршими.

Портал "Коментарі" вже писав, що у повідомленнях моніторингових ресурсів зазначається, що російські війська можуть готувати масштабну комбіновану атаку із застосуванням великої кількості різних засобів ураження. За оцінками спостерігачів, йдеться про можливість запуску до 700 ударних безпілотників типу "Шахед", а також використання ракетного озброєння, зокрема до 30 крилатих ракет "Х-101/Калібр".