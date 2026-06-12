Путин придумал новую угрозу для Киева из Беларуси: озвучено настораживающее заявление

Переброска российских военных вертолетов на территорию Беларуси рассматривается как очередное эскалационное действие Москвы, направленное скорее на создание напряжения, чем на непосредственное участие Минска в боевых операциях. По мнению белорусского общественного и политического деятеля Сергея Бульбы, таким образом, Кремль пытается повлиять на Украину, заставляя ее перераспределять силы и усиливать оборону северного направления.

Фото: из открытых источников

Картофель считает, что Россия заинтересована прежде всего в провокационных шагах, создающих чувство угрозы со стороны Беларуси. Это, по его мнению, должно заставить украинское командование перебрасывать дополнительные подразделения в границу с Беларусью, даже без фактического вступления белорусских сил в войну. Он отмечает, что из-за ограниченных возможностей белорусских военных реальное участие в боевых действиях маловероятно, поэтому основной акцент делается на психологическом и информационном давлении.

Одним из инструментов такого влияния, по словам эксперта, может быть демонстративное перемещение авиационной техники, в частности вертолетов, что должно создавать дополнительную неопределенность и заставлять Украину реагировать на потенциальные угрозы.

В то же время в Государственной пограничной службе Украины отмечают, что риски со стороны Беларуси остаются актуальными. Представитель ведомства Андрей Демченко подчеркнул, что украинская сторона должна учитывать возможность провокаций как на северном, так и на западном направлениях. Он напомнил, что подобные угрозы уже фиксировались в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По его словам, потенциальные провокации могут носить разный характер — от создания напряженности вблизи Киева до попыток влияния на логистические маршруты на западе страны. Именно поэтому украинские силы обороны должны быть готовы к любым сценариям развития событий, включая худшие.

Портал "Комментарии" уже писал , что в сообщениях мониторинговых ресурсов отмечается, что российские войска могут готовить масштабную комбинированную атаку с применением большого количества различных средств поражения. По оценкам наблюдателей, речь идет о возможности запуска до 700 ударных беспилотников типа "Шахед", а также использования ракетного вооружения, в том числе до 30 крылатых ракет "Х-101/Калибр".