logo_ukra

BTC/USD

63085

ETH/USD

1654.22

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Під загрозою Київ і не тільки: монітори нажахали даними про норвий страшний удар
commentss НОВИНИ Всі новини

Під загрозою Київ і не тільки: монітори нажахали даними про норвий страшний удар

Ворог здійснюватиме комбіновані атаки по військово-промислових, військових і цивільних об’єктах

12 червня 2026, 17:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У повідомленнях моніторингових ресурсів зазначається, що російські війська можуть готувати масштабну комбіновану атаку із застосуванням великої кількості різних засобів ураження. За оцінками спостерігачів, йдеться про можливість запуску до 700 ударних безпілотників типу "Шахед", а також використання ракетного озброєння, зокрема до 30 крилатих ракет "Х-101/Калібр". Крім того, у ворога можуть бути підготовлені окремі зразки балістичних і гіперзвукових ракет, серед яких "Іскандер-М", "Циркон" і "Кинджал" — у кількості до кількох десятків одиниць.

Під загрозою Київ і не тільки: монітори нажахали даними про норвий страшний удар

Фото: з відкритих джерел

За наявною інформацією, підвищений рівень загрози фіксується протягом найближчих двох ночей. Особливу увагу фахівці звертають на центральні регіони України, включно зі столицею. Саме ці напрямки можуть опинитися в зоні потенційного ударного навантаження.

Аналітики попереджають, що противник розглядає комбіновані атаки, поєднуючи різні типи озброєння для ураження військово-промислових, військових і цивільних об’єктів. Такий підхід спрямований на одночасне перевантаження системи протиповітряної оборони та завдання максимальної шкоди інфраструктурі.

Громадян закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями та сигналами повітряної тривоги, а також не ігнорувати рекомендації щодо безпеки. Оперативне реагування на попередження може суттєво знизити ризики під час можливих атак. 

Портал "Коментарі" вже писав, що депутат Держдуми Росії В'ячеслав Мархаєв висловив серйозне занепокоєння щодо соціально-економічної ситуації у країні, назвавши її "на межі соціального вибуху". На його думку, головними причинами напруженості є корупція, зростання цін і війна, яку Росія розпочала сама.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини