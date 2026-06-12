У повідомленнях моніторингових ресурсів зазначається, що російські війська можуть готувати масштабну комбіновану атаку із застосуванням великої кількості різних засобів ураження. За оцінками спостерігачів, йдеться про можливість запуску до 700 ударних безпілотників типу "Шахед", а також використання ракетного озброєння, зокрема до 30 крилатих ракет "Х-101/Калібр". Крім того, у ворога можуть бути підготовлені окремі зразки балістичних і гіперзвукових ракет, серед яких "Іскандер-М", "Циркон" і "Кинджал" — у кількості до кількох десятків одиниць.

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За наявною інформацією, підвищений рівень загрози фіксується протягом найближчих двох ночей. Особливу увагу фахівці звертають на центральні регіони України, включно зі столицею. Саме ці напрямки можуть опинитися в зоні потенційного ударного навантаження.

Аналітики попереджають, що противник розглядає комбіновані атаки, поєднуючи різні типи озброєння для ураження військово-промислових, військових і цивільних об’єктів. Такий підхід спрямований на одночасне перевантаження системи протиповітряної оборони та завдання максимальної шкоди інфраструктурі.

Громадян закликають уважно стежити за офіційними повідомленнями та сигналами повітряної тривоги, а також не ігнорувати рекомендації щодо безпеки. Оперативне реагування на попередження може суттєво знизити ризики під час можливих атак.

Портал "Коментарі" вже писав, що депутат Держдуми Росії В'ячеслав Мархаєв висловив серйозне занепокоєння щодо соціально-економічної ситуації у країні, назвавши її "на межі соціального вибуху". На його думку, головними причинами напруженості є корупція, зростання цін і війна, яку Росія розпочала сама.