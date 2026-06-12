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Под угрозой Киев и не только: мониторы ужасали данными о страшном страшном ударе

Враг будет осуществлять комбинированные атаки по военно-промышленным, военным и гражданским объектам

12 июня 2026, 17:20
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Клименко Елена

В сообщениях мониторинговых ресурсов отмечается, что российские войска могут готовить масштабную комбинированную атаку с применением большого количества различных способов поражения. По оценкам наблюдателей, речь идет о возможности запуска до 700 ударных беспилотников типа "Шахед", а также использования ракетного вооружения, в том числе до 30 крылатых ракет "Х-101/Калибр". Кроме того, у врага могут быть подготовлены отдельные образцы баллистических и гиперзвуковых ракет, среди которых "Искандер-М", "Циркон" и "Кинжал" — в количестве до нескольких десятков единиц.

Под угрозой Киев и не только: мониторы ужасали данными о страшном страшном ударе

Фото: из открытых источников

По имеющейся информации, повышенный уровень угрозы фиксируется в течение ближайших двух ночей. Особое внимание специалисты обращают на центральные регионы Украины, включая столицу. Именно эти направления могут оказаться в зоне потенциальной ударной нагрузки.

Аналитики предупреждают, что противник рассматривает комбинированные атаки, совмещая разные типы вооружения для поражения военно-промышленных, военных и гражданских объектов. Такой подход направлен на одновременную перегрузку системы противовоздушной обороны и нанесение максимального ущерба инфраструктуре.

Граждан призывают внимательно следить за официальными сообщениями и сигналами воздушной тревоги, а также не игнорировать рекомендации по безопасности. Оперативное реагирование на предупреждение может существенно снизить риски при возможных атаках.  

Портал "Комментарии" уже писал , что депутат Госдумы России Вячеслав Мархаев выразил серьезную обеспокоенность по поводу социально-экономической ситуации в стране, назвав ее "на грани социального взрыва". По его мнению, главными причинами напряженности есть коррупция, рост цен и война, которую Россия начала сама.



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