Путін придумав нову страшну пастку для українських дітей: що відбувається

На тимчасово окупованих територіях України російська влада продовжує цілеспрямовану трансформацію освітнього простору. Після шкіл і вищих навчальних закладів процес русифікації охопив і дитячі садки, про що йдеться в повідомленні Центру національного спротиву в Telegram.

Фото: з відкритих джерел

Окупаційні адміністрації запроваджують у дошкільних закладах заняття з російської мови. У старших групах вводять обов’язкові уроки з так званого "мовленнєвого розвитку", під час яких дітям активно прищеплюють російську лексику та вимову. Це призводить до витіснення української мови з повсякденного вжитку ще з раннього дитинства.

Фактично, дитячі садки перетворюються на інструменти ідеологічної обробки. Головна мета таких заходів — сформувати у дітей прихильність до російської мови та світогляду, поступово знищуючи українську ідентичність.

У ЦНС підкреслюють, що ці дії є частиною ширшої стратегії зі зміни культурного ландшафту на окупованих територіях. Під виглядом освітніх ініціатив російська влада поступово витісняє українські національні символи, традиції та мову, замінюючи їх елементами власної пропаганди.

Також повідомляється, що для реалізації цієї політики з Росії завозять нових вчителів, яким пропонують контракти та матеріальні стимули. Це дозволяє окупантам створювати лояльний до них педагогічний склад, витісняючи українських освітян, які не погодилися на співпрацю.

Окрім цього, на окупованих територіях зростає тиск на батьків, діти яких продовжують навчання у форматі українських онлайн-шкіл — їм загрожують репресіями та переслідуванням.

