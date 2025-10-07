Путин придумал новую страшную ловушку для украинских детей: что происходит

На временно оккупированных территориях Украины российские власти продолжают целенаправленную трансформацию образовательного пространства. После школ и вузов процесс русификации охватил и детские сады, о чем говорится в сообщении Центра национального сопротивления в Telegram.

Оккупационные администрации вводят в дошкольных учреждениях занятия по русскому языку. В старших группах вводят обязательные уроки так называемого "речевого развития", во время которых детям активно прививают русскую лексику и произношение. Это приводит к вытеснению украинского языка из повседневного обихода еще с раннего детства.

Фактически, детские сады превращаются в инструменты идеологической обработки. Главная цель таких мероприятий — сформировать у детей приверженность русскому языку и мировоззрению, постепенно уничтожая украинскую идентичность.

В ЦНС подчеркивают, что эти действия являются частью более широкой стратегии по изменению культурного ландшафта на оккупированных территориях. Под видом образовательных инициатив российские власти постепенно вытесняют украинские национальные символы, традиции и язык, заменяя их элементами пропаганды.

Также сообщается, что для реализации этой политики из России завозят новых учителей, предлагающих контракты и материальные стимулы. Это позволяет оккупантам создавать лояльный педагогический состав, вытесняя украинских педагогов, которые не согласились на сотрудничество.

Кроме того, на оккупированных территориях растет давление на родителей, дети которых продолжают обучение в формате украинских онлайн-школ — им угрожают репрессиями и преследованием.

