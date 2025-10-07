Німецька депутатка на власні очі бачила обстріл Львова: її думка про зброю для України шокувала

Депутатка Бундестагу від Лівої партії Дезіре Бекер стала свідком потужного обстрілу Львова з боку Росії 5 жовтня. Про це вона розповіла DW.

Фото: з відкритих джерел

Бекер перебувала у складі делегації німецьких та європарламентських депутатів у Львові. За її словами, під час обстрілу вони змушені були ховатися в підвалі готелю в центрі міста приблизно з 3:50 до 9:00. Хоч готель і не був прямою ціллю, чітко було чути, як збивають дрони й ракети.

Коли делегація залишала місто вранці 5 жовтня, ще було чути роботу російських дронів, а по дорозі вони бачили наслідки руйнувань — зокрема будинок, де внаслідок атаки загинули четверо людей, розповіла депутатка.

Бекер вважає, що ймовірною метою авіаудару був один із промислових парків Львова, але пошкоджені й сусідні житлові будинки.

"Путіну не важливо, що цивільна інфраструктура поблизу також наражається на небезпеку. Він на це не зважає", — обурилася вона.

Депутатка зізналася, що вперше пережила таке — й нагадала, що для багатьох українців подібні напади давно стали повсякденною реальністю:

"Такі атаки ніколи не повинні ставати нормою. Але для жителів України вони давно стали нормою", — заявила депутатка.

Проте, попри пережите, Бекер залишається проти постачання зброї з Німеччини до України.

"Цей напад показує лише те, що ми повинні використовувати всі способи, щоб домогтися того, аби зброя замовкла, а ця війна завершилася. [...] Я пережила лише фрагмент реальності, у якій живуть українці й українки. Я не живу в цих умовах і можу вирушити додому. Однак ця подія не наводить мене на думку про те, що нам потрібно ще більше бомб і ракет. Навпаки: нам потрібне якнайшвидше припинення вогню. А його можна досягти через розмови й переговори", — зазначила вона.

Як вже писали "Коментарі", колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що попри гучні заяви Дональда Трампа про можливість деокупації Україною всіх своїх територій — і навіть більшого, Захід не демонструє готовності до завершення війни.