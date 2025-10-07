Немецкий депутат собственными глазами видела обстрел Львова: ее мнение об оружии для Украины шокировало

Депутат Бундестага от Левой партии Дезире Беккер стала свидетелем мощного обстрела Львова со стороны России 5 октября. Об этом она поведала DW.

Фото: из открытых источников

Бекер состояла в составе делегации немецких и европарламентских депутатов во Львове. По ее словам, при обстреле они вынуждены были прятаться в подвале отеля в центре города примерно с 3:50 до 9:00. Хотя гостиница и не была прямой целью, четко было слышно, как сбивают дроны и ракеты.

Когда делегация покидала город утром 5 октября, еще было слышно работу российских дронов, а по дороге они видели последствия разрушений — в частности, дом, где в результате атаки погибли четыре человека, рассказала депутат.

Бекер считает, что вероятной целью авиаудара был один из промышленных парков Львова, но повреждены и соседние жилые дома.

"Путину не важно, что гражданская инфраструктура поблизости также подвергается опасности. Он этого не учитывает", — возмутилась она.

Депутат призналась, что впервые пережила такое и напомнила, что для многих украинцев подобные нападения давно стали повседневной реальностью:

"Такие атаки никогда не должны становиться нормой. Но для жителей Украины они давно стали нормой", – заявила депутат.

Однако, несмотря на пережитое, Беккер остается против поставки оружия из Германии в Украину.

"Это нападение показывает лишь то, что мы должны использовать все способы, чтобы добиться того, чтобы оружие замолчало, а эта война завершилась. [...] Я пережила лишь фрагмент реальности, в которой живут украинцы и украинки. Я не живу в этих условиях и могу отправиться домой. Однако это событие не приводит меня в мысль о том, что нам нужно. прекращение огня. А его можно достичь из-за разговоров и переговоров", — отметила она.

