Путін придумав нову пастку для українських захисників: розкрито цинічну мету Кремля

Російська сторона розглядає створення так званих "буферних" або "санітарних" зон як інструмент для розпорошення уваги українських сил оборони, зокрема й на території Сумської області. Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак в ефірі Radio NV.

Він пояснив, що подібні ініціативи ворога фактично спрямовані на формування додаткових осередків напруги вздовж лінії фронту, які змушують українське командування реагувати та перекидати ресурси.

"Санітарна, буферна зона, неважливо як вони їх хочуть назвати, але по факту це чергова точка напруги для Збройних сил України. Логіка яка? Чим більше для Збройних сил України буде таких ось пульсуючих, гарячих точок, тим більше Генштаб розтягує свою увагу, змушений реагувати, направити туди додаткові війська, додаткові сили, додаткову техніку", — заявив він.

За словами експерта, така стратегія має на меті максимально розосередити українські підрозділи, щоб ускладнити ефективну оборону на всіх напрямках одночасно.

"Сил не повинно, за логікою росіян, вистачити на всіх напрямках. І там, де тонко, там повинно, за задумом Російської Федерації, порватися, оборона рветься, і вони в нашу ту ось оборону розірвано заливають максимальну кількість своїх військових і отримують прорив", — сказав Ступак.

Він додав, що на Сумщині російські підрозділи намагаються знайти слабкі місця для просування, однак ці спроби поки не приносять їм бажаного результату.

