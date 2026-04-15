Путин придумал новую ловушку для украинских защитников: раскрыта циничная цель Кремля

Российская сторона рассматривает создание так называемых "буферных" или "санитарных" зон как инструмента для распыления внимания украинских сил обороны, в том числе и на территории Сумской области. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV.

Он пояснил, что подобные инициативы врага фактически направлены на формирование дополнительных очагов напряжения вдоль линии фронта, заставляющих украинское командование реагировать и опрокидывать ресурсы.

"Санитарная, буферная зона, неважно как они их хотят назвать, но по факту это очередная точка напряжения для Вооруженных сил Украины. Логика какая? Чем больше для Вооруженных сил Украины будет таких вот пульсирующих, горячих точек, тем больше Генштаб растягивает свое внимание, вынужден реагировать, направить туда дополнительные войска. он.

По словам эксперта, такая стратегия имеет целью максимально рассредоточить украинские подразделения, чтобы усложнить эффективную оборону по всем направлениям одновременно.

"Сил не должно, по логике россиян, хватить на всех направлениях. И там, где тонко, там должно, по замыслу Российской Федерации, порваться, оборона рвется, и они в нашу оборону разорванно заливают максимальное количество своих военных и получают прорыв", — сказал Ступак.

Он добавил, что в Сумской области российские подразделения пытаются найти слабые места для продвижения, однако эти попытки пока не приносят им желаемого результата.

