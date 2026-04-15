Путін почав готувати нове пекло для українців: озвучено тривожну заяву

Росія продовжує накопичувати ракетні запаси, ймовірно готуючись до чергового масштабного комбінованого удару по території України. Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його оцінкою, російська сторона може прагнути відтворити сценарії попередніх масованих атак, подібних до тих, що фіксувалися наприкінці 2025 року, коли противник одночасно застосовував близько сотні ракет різних типів. Водночас ключовим інструментом ударної тактики залишаються безпілотники "Шахед", які РФ використовує через їх відносну дешевизну, простоту виробництва та можливість масового застосування.

Експерт звернув увагу, що останнім часом спостерігається зменшення кількості використання балістичних ракет. На його думку, це може свідчити про спроби Росії накопичити запаси, оскільки існують ознаки обмежень у виробничих можливостях та дефіциту окремих компонентів.

Жмайло також зазначив, що у попередні роки РФ частково поповнювала свої арсенали завдяки міжнародній кооперації, зокрема через постачання обладнання для металообробки та електронних компонентів. Це дало змогу вдосконалювати як власні ракети, так і окремі зразки іноземного виробництва, зокрема північнокорейські KN-23, підвищуючи їх точність.

За оцінками фахівця, за минулий рік Росія змогла накопичити значний арсенал різних типів озброєння, включно з балістичними та крилатими ракетами, серед яких і "Калібри".

Водночас у 2026 році ситуація для РФ ускладнилася: частина нафтового експорту була обмежена, що змусило переглядати фінансування ракетних програм. У результаті пріоритет поступово зміщується на виробництво безпілотників, які можна виготовляти швидше та у більших обсягах. За даними експерта, на початку року Росія могла виходити на рівень понад 400 дронів типу "Шахед" і "Гербера" на добу.

