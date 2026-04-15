Главная Новости Общество Война с Россией Путин начал готовить новый ад для украинцев: озвучено тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин начал готовить новый ад для украинцев: озвучено тревожное заявление

Впрочем, как отметил эксперт, главный акцент противник и дальше делает на дроны типа "Шахед"

15 апреля 2026, 15:05
Клименко Елена

Россия продолжает накапливать ракетные запасы, предположительно готовясь к очередному масштабному комбинированному удару по территории Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его оценке, российская сторона может стремиться воспроизвести сценарии предыдущих массированных атак, подобных фиксировавшимся в конце 2025 года, когда противник одновременно применял около сотни ракет различных типов. В то же время ключевым инструментом ударной тактики остаются беспилотники "Шахед", которые РФ использует из-за их относительной дешевизны, простоты производства и возможности массового применения.

Эксперт обратил внимание, что в последнее время наблюдается уменьшение количества баллистических ракет. По его мнению, это может свидетельствовать о попытках России накопить запасы, поскольку есть признаки ограничений в производственных возможностях и дефицита отдельных компонентов.

Жмайло также отметил, что в предыдущие годы РФ частично пополняла свои арсеналы благодаря международной кооперации, в частности, через поставку оборудования для металлообработки и электронных компонентов. Это позволило усовершенствовать как собственные ракеты, так и отдельные образцы иностранного производства, в частности северокорейские KN-23, повышая их точность.

По оценкам специалиста, за прошлый год Россия смогла накопить значительный арсенал разных типов вооружения, включая баллистические и крылатые ракеты, среди которых и "Калибры".

В то же время, в 2026 году ситуация для РФ усложнилась: часть нефтяного экспорта была ограничена, что заставило пересматривать финансирование ракетных программ. В результате приоритет постепенно смещается на производство беспилотников, которые можно производить быстрее и в больших объемах. По данным эксперта, в начале года Россия могла выходить на уровень более 400 дронов типа "Шахед" и "Гербера" в сутки.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Польши Кароль Навроцкий обнародовал видеообращение, в котором подверг резкой критике часть действующего правительства, обвинив его представителей в якобы проведении политики уступок в отношении России. Его замечания были направлены, прежде всего, против премьер-министра Дональда Туска и спикера Сейма Влодзимежа Чажастого.



