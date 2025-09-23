Путін придумав новий спосіб, як перемогти Україну: що задумали у Кремлі

Російські окупаційні війська дедалі нахабніше поводяться щодо Європи, і країна-агресор може посилювати цю тактику й надалі.

На думку військового експерта, полковника запасу Романа Світана, РФ не намагається дратувати НАТО, а прагне змусити європейські країни відмовитися від підтримки України. Про це він заявив в інтерв’ю Главреду.

Світан пояснив, що у Кремлі добре усвідомлюють: завдяки допомозі Європи Україна здатна виконати своє завдання – зупинити російські війська, завдати їм значних втрат, а за три-чотири роки повернути свої території, зокрема Крим і сухопутний коридор, адже саме їх звільнити найлегше.

"Донбас буде складно звільняти без розвалу Росії, оскільки там серйозний тил – 7 тисяч кв. км до Сахаліну. Звільнення Донбасу можливе тільки після розвалу РФ, чим зараз і займаються Сили оборони України, знищуючи російські НПЗ, нафту і економіку", – наголосив експерт.

Він підкреслив, що наразі тривають два паралельні процеси, і в обох напрямках Україна демонструє позитивну динаміку.

"Щоб цьому завадити, Росія намагається принаймні зупинити допомогу Європи. А провокації – це якраз тиск на європейців", – зазначив Світан.

"Очевидно, що ворог і далі завдаватиме ударів по критично важливих об'єктах життєзабезпечення населення. Це тактика терору Росії проти цивільних, і ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв", — наголосив він під час зустрічі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулією Девіс.