Путин придумал новый способ, как победить Украину: что задумали в Кремле

Лиля Воробьева
Российские оккупационные войска все более нагло ведут себя в отношении Европы, и страна-агрессор может усиливать эту тактику и дальше.
Путин (фото из открытых источников)
По мнению военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, РФ не пытается раздражать НАТО, а стремится вынудить европейские страны отказаться от поддержки Украины. Об этом он заявил в интервью Главреду.
Свитан объяснил, что в Кремле хорошо осознают: благодаря помощи Европы Украина способна выполнить свою задачу – остановить российские войска, нанести им значительные потери, а через три-четыре года вернуть свои территории, в частности Крым и сухопутный коридор, ведь именно их освободить легче всего.
Он подчеркнул, что сейчас продолжаются два параллельных процесса, и в обоих направлениях Украина демонстрирует положительную динамику.
