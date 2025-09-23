Путин придумал новый способ, как победить Украину: что задумали в Кремле

Российские оккупационные войска все более нагло ведут себя в отношении Европы, и страна-агрессор может усиливать эту тактику и дальше.

По мнению военного эксперта, полковника запаса Романа Свитана, РФ не пытается раздражать НАТО, а стремится вынудить европейские страны отказаться от поддержки Украины. Об этом он заявил в интервью Главреду.

Свитан объяснил, что в Кремле хорошо осознают: благодаря помощи Европы Украина способна выполнить свою задачу – остановить российские войска, нанести им значительные потери, а через три-четыре года вернуть свои территории, в частности Крым и сухопутный коридор, ведь именно их освободить легче всего.

"Донбасс будет сложно увольнять без развала России, поскольку там серьезный тыл – 7 тысяч кв. км до Сахалина. Освобождение Донбасса возможно только после развала РФ, чем сейчас и занимаются Силы обороны Украины, уничтожая российские НПЗ, нефть и экономику", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас продолжаются два параллельных процесса, и в обоих направлениях Украина демонстрирует положительную динамику.

"Чтобы этому помешать, Россия пытается по крайней мере остановить помощь Европы. А провокации — это давление на европейцев", — отметил Свитан.

