Путін придумав новий блеф: чому та чим Кремль почав шантажувати Трампа

У Росії намагаються стримати очікування щодо ролі президента США Дональда Трампа, якого частина російської аудиторії розглядала як політика, здатного "поставити на місце" Україну та Європу й змусити Київ прийняти умови Москви. Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, аналізуючи публічні сигнали з боку російської влади.

Дональд Трамп і Путін (фото з відкритих джерел)

У відео на своєму YouTube-каналі Портников прокоментував одну з останніх заяв міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Російський дипломат застеріг від надмірно оптимістичного сприйняття дій Дональда Трампа, зазначивши, що говорити про швидке завершення війни поки зарано.

"Нам не можна впадати у захоплене сприйняття того, що відбувається: що президент США Дональд Трамп "поставив на місце" європейців, Володимира Зеленського і вимагає від них виконати… Це все добре, якщо ми хочемо досягти миру в Україні, але поки що ми не там", — заявив Лавров.

Портников зазначає, що подібне розчарування у Кремля виникає не вперше. Він звертає увагу на публікацію в діловому виданні "Ведомости", де з посиланням на анонімного учасника переговорів в Абу-Дабі йдеться про те, що Москва вважає: Сполучені Штати не виконали очікуваних обіцянок, які, на думку російської сторони, були озвучені під час контактів між лідерами двох держав.

"У діловій газеті "Ведомости" з посиланням на анонімного учасника переговорів в Абу-Дабі також наголошується, що Росія вважає, що Сполучені Штати не виконують тих обіцянок та зобов’язань, які взяли на себе під час зустрічі президентів США та Росії", — каже Портников.

За словами джерела, наближеного до російського зовнішньополітичного відомства, Володимир Путін нібито був готовий вести розмову про територіальні поступки та можливу чисельність українських Збройних сил. Водночас для Кремля принциповою умовою залишалося повне так зване "очищення" Донецької області від українських військ.

Окрім цього, російська сторона наполягала на відновленні економічної співпраці зі США. Йшлося, зокрема, про зняття санкцій, повернення Росії на світові енергетичні ринки та збереження заморожених активів.

Водночас, як підкреслює Портников, Москва не отримала жодних ознак того, що Вашингтон готовий піти на подібні кроки. Україна, зі свого боку, не погоджується на виведення своїх військ, а Сполучені Штати продовжують політику санкцій та витіснення Росії з енергетичних ринків.

Журналіст виділяє кілька чітких тенденцій. По-перше, Володимир Путін дедалі більше усвідомлює, що за посередництва Дональда Трампа Росії не вдасться домогтися ані капітуляції України, ані припинення військової та фінансової підтримки Києва з боку європейських держав. По-друге, затяжний характер війни поступово призводить до серйозного погіршення економічної ситуації в самій Росії, економіка якої вже перебуває на межі виживання. Саме тому Кремль зацікавлений у так званому всеосяжному економічному партнерстві зі Сполученими Штатами. По-третє, переговорний процес Росія використовує виключно як інструмент тиску та шантажу — як щодо України, так і щодо США, не розраховуючи на досягнення реальних практичних результатів.

"Коли міністр закордонних справ Російської Федерації (Сергій Лавров, — ред.) говорить про те, що навряд чи цей процес швидко призведе до якогось реального результату, він передусім має на увазі те, що переговори навряд чи позначаться на передвиборчих позиціях Дональда Трампа напередодні виборів до американського Конгресу", — зазначає Портников.

За його словами, ключовим інструментом шантажу з боку Москви залишається демонстрація Дональду Трампу того, що Кремль не дозволить йому досягти успіху у власних миротворчих зусиллях, які той хотів би завершити напередодні виборів і представити як доказ своєї здатності зупинити російсько-українську війну.

Таким чином, якщо Трамп дійсно зацікавлений у завершенні бойових дій, у Кремлі очікують від нього тиску не на Росію, а на Україну та Європейський Союз. Це, за розрахунками Москви, означало б спроби змусити Київ погодитися на російські умови, що могло б призвести до внутрішньої дестабілізації в Україні та полегшити дії російських військ.

Окремо Портников звертає увагу на розгортання нових російських сил на східному та південному напрямках. Такі дії можуть свідчити або про підготовку до нового весняного наступу, або про чергову спробу посилити тиск на Україну та західні держави, тобто про новий блеф Кремля.

Загалом, зазначає журналіст, основні сигнали Москви нині адресовані насамперед президентові США і спрямовані на те, щоб схилити Вашингтон до жорсткішого тиску на Київ та його європейських союзників.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 9 лютого відкрито поклав відповідальність за відсутність прогресу у припиненні війни проти України на Сполучені Штати. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), в інтерв'ю телеканалу TV BRICS Лавров заявив, що Вашингтон нібито відмовився від мирних пропозицій, які обговорювали на саміті США та Росії в Алясці у серпні 2025 року.

За словами глави МЗС РФ, США після саміту ввели нові санкції проти Росії, почали вилучати танкери "тіньового флоту" і запровадили вторинні тарифи проти імпортерів російської нафти, тим самим створивши штучні бар'єри для співпраці. Кремль стверджує, що на зустрічі в Алясці сторони нібито досягли "порозуміння", здатного призвести до прориву у мирних переговорах. Москва активно використовує відсутність публічних документів за підсумками саміту, щоб просувати власну версію домовленостей.

