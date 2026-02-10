Путин придумал новый блеф: почему и чем Кремль стал шантажировать Трампа

В России пытаются сдержать ожидания роли президента США Дональда Трампа, которого часть российской аудитории рассматривала как политика, способного "поставить на место" Украину и Европу и заставить Киев принять условия Москвы. Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, анализируя публичные сигналы со стороны российских властей.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

В видео на своем YouTube-канале Портников прокомментировал одно из последних заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Российский дипломат предостерег от чрезмерно оптимистического восприятия действий Дональда Трампа, отметив, что говорить о скором завершении войны пока рано.

"Нам нельзя впадать в восторженное восприятие того, что происходит: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить… Это все хорошо, если мы хотим достичь мира в Украине, но пока мы не там", — заявил Лавров.

Портников отмечает, что подобное разочарование у Кремля возникает не в первый раз. Он обращает внимание на публикацию в деловом издании "Ведомости", где со ссылкой на анонимного участника переговоров в Абу-Даби говорится, что Москва считает: Соединенные Штаты не выполнили ожидаемые обещания, которые, по мнению российской стороны, были озвучены во время контактов между лидерами двух государств.

"В деловой газете "Ведомости" со ссылкой на анонимного участника переговоров в Абу-Даби также отмечается, что Россия считает, что Соединенные Штаты не выполняют те обещания и обязательства, которые взяли на себя во время встречи президентов США и России", — говорит Портников.

По словам источника, приближенного к российскому внешнеполитическому ведомству, Владимир Путин якобы был готов вести разговор о территориальных уступках и возможной численности украинских Вооруженных сил. В то же время, для Кремля принципиальным условием оставалось полное так называемое "очищение" Донецкой области от украинских войск.

Кроме того, российская сторона настаивала на возобновлении экономического сотрудничества с США. Речь шла, в частности, о снятии санкций, возвращении России на мировые энергетические рынки и сохранении замороженных активов.

В то же время, как подчеркивает Портников, Москва не получила никаких признаков того, что Вашингтон готов пойти на подобные шаги. Украина со своей стороны не соглашается на вывод своих войск, а Соединенные Штаты продолжают политику санкций и вытеснение России с энергетических рынков.

Журналист выделяет несколько четких тенденций. Во-первых, Владимир Путин все больше отдает себе отчет, что при посредничестве Дональда Трампа России не удастся добиться ни капитуляции Украины, ни прекращения военной и финансовой поддержки Киева со стороны европейских государств. Во-вторых, затяжной характер войны постепенно приводит к серьезному ухудшению экономической ситуации в самой России, экономика которой уже находится на грани выживания. Поэтому Кремль заинтересован в так называемом всеобъемлющем экономическом партнерстве с Соединенными Штатами. В-третьих, переговорный процесс Россия использует исключительно как инструмент давления и шантажа — как в отношении Украины, так и США, не рассчитывая на достижение реальных практических результатов.

"Когда министр иностранных дел Российской Федерации (Сергей Лавров, — ред.) говорит о том, что вряд ли этот процесс быстро приведет к какому-то реальному результату, он, прежде всего, подразумевает то, что переговоры вряд ли скажутся на предвыборных позициях Дональда Трампа накануне выборов в американский Конгресс", — отмечает Портников.

По его словам, ключевым инструментом шантажа со стороны Москвы остается демонстрация Дональда Трампа того, что Кремль не позволит ему добиться успеха в собственных миротворческих усилиях, которые тот хотел бы завершить накануне выборов и представить в качестве доказательства своей способности остановить российско-украинскую войну.

Таким образом, если Трамп действительно заинтересован в завершении боевых действий, в Кремле ожидают от него давления не на Россию, а на Украину и Европейский Союз. Это, по расчетам Москвы, означало бы попытки заставить Киев согласиться с российскими условиями, что могло бы привести к внутренней дестабилизации в Украине и облегчить действия российских войск.

Отдельно Портников обращает внимание на развертывание новых российских сил на восточном и южном направлениях. Такие действия могут свидетельствовать либо о подготовке к новому весеннему наступлению, либо об очередной попытке усилить давление на Украину и западные государства, то есть о новом блефе Кремля.

В целом, отмечает журналист, основные сигналы Москвы сейчас адресованы, прежде всего, президенту США и направлены на то, чтобы склонить Вашингтон к более жесткому давлению на Киев и его европейских союзников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля открыто возложил ответственность за отсутствие прогресса в прекращении войны против Украины на Соединенные Штаты. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), в интервью телеканалу TV BRICS Лавров заявил, что Вашингтон якобы отказался от мирных предложений, обсуждавшихся на саммите США и России в Аляске в августе 2025 года.

По словам главы МИД РФ, США после саммита ввели новые санкции против России, начали изымать танкеры "теневого флота" и ввели вторичные тарифы против импортеров российской нефти, создав тем самым искусственные барьеры для сотрудничества. Кремль утверждает, что на встрече в Аляске стороны якобы достигли "понимания", способного привести к прорыву в мирных переговорах. Москва активно использует отсутствие публичных документов по итогам саммита, чтобы продвигать собственную версию договоренностей.

